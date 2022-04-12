Украина готовится к новому российскому удару. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует президента Украины Владимира Зеленского, который предупреждает о скором начале российского наступления на востоке. В нем примут участие десятки тысяч солдат. Однако главной целью России на данный момент остается Мариуполь. По словам президента, за время осады здесь погибли десятки тысяч человек.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" отмечает, что Россия, продолжая равнять с землей украинские города и деревни, задействует своих дипломатов, чтобы обвинить Украину в провокациях. Так, заместитель главы миссии РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что такой провокацией является массовое захоронение мирного населения в деревне Раковка под Киевом.

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что один человек погиб и семеро получили ранения при взрыве молодежного центра шиитского движения "Амаль" в пригороде Сидона в Южном Ливане. Здание полностью уничтожено, пострадала и расположенная рядом мэрия. Согласно первоначальной версии, речь не идет о теракте.

Каирская газета "Аль-Ахрам" пишет, что министр иностранных дел Египта Самех Шукри направляется с визитом в Вашингтон. Он встретится с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и другими представителями американской администрации. Переговоры коснутся двусторонних отношений и ситуации в ближневосточном регионе.