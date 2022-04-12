Ставка поднята. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 12 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены решению Банка Израиля повысить учетную ставку на фоне инфляции, а также скандальному призыву депутата Аймана Уды к арабским сотрудникам полиции Израиля.

"Исраэль а-Йом": За два года из Иордании в Израиль переброшены более 1600 единиц оружия





"Едиот Ахронот": Ставка поднята



"> "Маарив": Беннет: "Коалиция стабильна"



"Гаарец": Рождение экстремиста



"Исраэль а-Йом": За два года из Иордании в Израиль переброшены более 1600 единиц оружия

Согласно оценке правоохранительных органов, в 2020-2021 годах в Израиль из Иордании было доставлено контрабандой более 1600 единиц огнестрельного оружия. Из них перехватить удалось только менее 300 стволов. Подробности в материале Лилах Шоваль.











"Едиот Ахронот": Ставка поднята

В понедельник, 11 апреля, монетарная комиссия Банка Израиля подняла учетную ставку на 0,25 пунктов, и она составила 0,35%. Учетная ставка с апреля 2020 года по сегодняшний день находилась на уровне 0,1%, а с 2018 года она ни разу не поднималась. Подробности в материале Гада Лиора. "Маарив": Беннет: "Коалиция стабильна"

Премьер-министр Нафтали Беннет заявил, что выход Идит Сильман из состава коалиции стал результатом давления, которому она подвергалась со стороны активистов "Ликуда". "Ее варварски сломали. Она пережила насилие, которое мало кто пережил в истории Израиля", - сказал Беннет. Подробности в материале Анны Барски.

"Гаарец": Предварительные результаты выборов президента Франции: лидирует Макрон





Глава Объединенного арабского списка Айман Удэ призвал арабов, работающих в израильской полиции, покинуть службу: "Вы позор для ваших семей. Я призываю вас бросить оружие им в лицо и сказать, что вы не часть их общества". Подробности в материалах Джеки Хури, Йоси Вертера и Равит Гехт.