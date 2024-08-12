Der Spiegel: Исламский центр Гамбурга получал указания от аятоллы Хаменеи

Германское издание Der Spiegel получило доступ к документам расследования, которое вело министерство внутренних дел ФРГ против Исламского центра в Гамбурге. Расследование привело к закрытию этого центра. Материалы дают представление о масштабе иранского влияния на исламские учреждения в Европе.

Документы свидетельствуют, что руководитель центра Мохаммад Хади Мофатех получал указания непосредственно от верховного руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи. "Связным" выступал высокопоставленный сотрудник канцелярии Мехди Мустафави.

С конца 2021 года по конец 2023 года Мофатех и Мустафави обменялись в мессенджере WhatsApp 650 посланиями. Так, после нападения 7 октября 2023 года ХАМАСа глава Исламского центра получил указания, как вести разъяснительную работу.

Мустафави объяснил, что теракт нужно представлять как легитимную акцию сопротивления, героическое действие палестинской молодежи и поворотный момент в национальной борьбе – дескать, у палестинского национального движения не было другого выбора.

Исламский центр также служил для сбора пожертвований на нужды "Хизбаллы", запрещенной в Германии как террористическая группировка. При этом эмиссары группировки периодически приезжали в Гамбург, чтобы выразить благодарность за финансовую и духовную поддержку.