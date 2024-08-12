Яир Голан в интервью The Guardian: "Израиль должен сохранить свободу действий в Газе"

Британская газета The Guardian публикует статью, посвященную лидеру израильской партии "Демократы" генерал-майору в отставке Яиру Голану. Издание характеризует его как блестящего офицера и последовательного борца за мир с палестинцами.

Газета напоминает, что Голан, зарекомендовавший себя как прекрасный офицер, так и не смог стать начальником генштаба из-за того, что в публичном выступлении он провел параллели между происходящим в Израиле и тем, что происходило в Германии 30-х годов прошлого века.

После окончания военной карьеры он пошел в политику, а когда в Израиле было создано самое правое в истории правительство, он стал одним из лидеров оппозиционных манифестантов. По его словам, Израиль уже не может считать себя демократическим государством.

7 октября, как и многие другие отставные военные, он бросился спасать людей из района, в которые вторгся ХАМАС, проявив при этом героизм. Его репутация храброго и решительного военачальника позволила ему консолидировать левые сионистские партии "Авода" и МЕРЕЦ.

Голан выступает за реализацию принципа двух государств, он против продолжения оккупации. В то же время, как и большинство израильтян, он выступает за уничтожение ХАМАСа и за более активные действия на северной границе против группировки "Хизбалла". Создание палестинского государства займет время.

В отличие от главы правительства Биньямина Нетаниягу, у него есть представление о том, как должен выглядить "день после войны". Израиль сохранит свободу действий в Газе и на Западном берегу. США и арабские страны будут содействовать возвращению сектора под власть Палестинской администрации.

Очень важным будет также восстановление союзов, обеспечение международной поддержки возможной военной конфронтации с Ираном и его сателлитами. "Либеральный лагерь жив. Мы ведем борьбу за безопасность Израиля, но мы не можем делать это сами, нам нужна международная поддержка", – заявляет Голан.