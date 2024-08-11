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CNN: по словам посредников, Синуар заинтересован в соглашении с Израилем

время публикации: 11 августа 2024 г., 18:50 | последнее обновление: 11 августа 2024 г., 18:53
CNN: по словам посредников, Синуар заинтересован в соглашении с Израилем
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Катар и Египет, выступающие посредниками на переговорах между Израилем и ХАМАСом, передали Иерусалиму, что Яхья Синуар заинтересован в заключении соглашения, которое приведет к прекращению войны в секторе Газы. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил телеканал CNN.

При этом в сообщении телеканала отмечается, что нет уверенности в том, что премьер-министр Израиля заинтересован в этой сделке.

В окружении Биньямина Нетаниягу в конце недели заявляли, что он готов к соглашению с ХАМАСом вне зависимости от того, какие это будет иметь последствия для его коалиции. CNN отмечает, что в израильских службах безопасности относятся к этому скептически. "Никто не знает, чего хочет Биби", – цитирует телеканал свой источник в Израиле.

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