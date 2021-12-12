7000 русских боевиков в Ливии. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" передает, что высокопоставленный представитель иранского военного командования прокомментировал сообщения о подготовке США и Израиля к совместному удару по Ирану. Он обещал дать сокрушительный ответ, добавив, что ракетные войска будут рады возможности попрактиковаться в стрельбах по американским и израильским целям.

Агентство Maan сообщает, что актер Салах Бакри аль-Сабт, игравший в оскорбляющем палестинских заключенных фильме "Эмира", извинился перед заключенными и их родственниками. В письме, опубликованном в социальных сетях, он призвал арабский мир объединиться, чтобы добиться освобождения заключенных.

Панарабская газета "Аль-Кудс аль-Араби" приводит заявление председателя Госсовета Ливии Халида аль-Мишри, сказавшего, что в этой стране действует 7000 российских боевиков частной военной компании "Вагнер". Их поддерживает 30 российских военных самолетов. "Россия была намерена закрепиться в Северной Африке и смогла это сделать в Ливии", - заключает он.

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, назвавшего социальные сети угрозой демократии. По его словам, первоначально они были символом свободы, но сейчас используются для распространения лжи и инсинуаций. Заявления сделаны на фоне подготовки законов, призванных увеличить контроль государства над интернетом.