Торнадо в США, десятки жертв. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 12 декабря

В центре внимания израильских СМИ заявление Ганца о готовности к удару по Ирану и торнадо в США.

"Исраэль а-Йом": Замир: "Если Иран будет близок к бомбе, Израиль атакует"





"Едиот Ахронот": Торнадо в США: подтверждена гибель около 80 человек





"Маарив": Нетаниягу просит не лишать его семью охраны ШАБАКа



"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль



"Исраэль а-Йом": Замир: "Если Иран будет близок к бомбе, Израиль атакует"

Министр обороны Израиля Бени Ганц проинформировал министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Армия обороны Израиля получила указание подготовиться к нападению на Иран. По мнению Израиля, Иран близок к получению ядерной бомбы. В то же время Ганц подчеркнул, что и Вашингтон склонен к тому, чтобы "потерять терпение" в отношении Ирана.











"Едиот Ахронот": Торнадо в США: подтверждена гибель около 80 человек

По состоянию на 12 декабря, власти подтверждают гибель около 80 человек в результате разрушительных торнадо в шести американских штатах. Больше всего погибших, не менее 70 человек, в штате Кентукки. По оценке губернатора штата Энди Бешира, число жертв может возрасти до 100 и более. Торнадо привели к нарушениям в системе энергообеспечения. В Кентукки и Теннесси свыше 200 тысяч человек остались без доступа к электричеству. В штате Кентукки введено чрезвычайное положение.







"Маарив": Нетаниягу просит не лишать его семью охраны ШАБАКа











"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль



Министр обороны Бени Ганц намерен проголосовать в кабинете министров за замораживание сделки по транспортировке нефти из ОАЭ через израильский трубопровод Эйлат-Ашкелон для ее дальнейшей поставки в Европу, утверждает журналистка Ли Ярон. Договор был подписан государственной топливопроводной компанией КЦАА без санкции со стороны правительства Израиля.