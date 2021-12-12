Торнадо в США, десятки жертв. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 12 декабря
В центре внимания израильских СМИ заявление Ганца о готовности к удару по Ирану и торнадо в США.
"Исраэль а-Йом": Замир: "Если Иран будет близок к бомбе, Израиль атакует"
"Едиот Ахронот": Торнадо в США: подтверждена гибель около 80 человек
"Маарив": Нетаниягу просит не лишать его семью охраны ШАБАКа
"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль
"Исраэль а-Йом": Замир: "Если Иран будет близок к бомбе, Израиль атакует"
Министр обороны Израиля Бени Ганц проинформировал министра обороны США Ллойда Остина и госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Армия обороны Израиля получила указание подготовиться к нападению на Иран. По мнению Израиля, Иран близок к получению ядерной бомбы. В то же время Ганц подчеркнул, что и Вашингтон склонен к тому, чтобы "потерять терпение" в отношении Ирана.
"Едиот Ахронот": Торнадо в США: подтверждена гибель около 80 человек
По состоянию на 12 декабря, власти подтверждают гибель около 80 человек в результате разрушительных торнадо в шести американских штатах. Больше всего погибших, не менее 70 человек, в штате Кентукки. По оценке губернатора штата Энди Бешира, число жертв может возрасти до 100 и более. Торнадо привели к нарушениям в системе энергообеспечения. В Кентукки и Теннесси свыше 200 тысяч человек остались без доступа к электричеству. В штате Кентукки введено чрезвычайное положение.
"Маарив": Нетаниягу просит не лишать его семью охраны ШАБАКа
Глава оппозиции Биньямин Нетаниягу попросил не лишать его супругу Сару и сыновей Авнера и Яира охраны ШАБАКа, заявив, что его семья продолжает получать угрозы.
"Гаарец": Ганц выступил за замораживание договора о транспортировке арабской нефти через Израиль
Министр обороны Бени Ганц намерен проголосовать в кабинете министров за замораживание сделки по транспортировке нефти из ОАЭ через израильский трубопровод Эйлат-Ашкелон для ее дальнейшей поставки в Европу, утверждает журналистка Ли Ярон. Договор был подписан государственной топливопроводной компанией КЦАА без санкции со стороны правительства Израиля.
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