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NEWSru.co.il :: Пресса12 января 2022 г., 07:58

Сокращение карантина и беспорядки в Негеве. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 12 января

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Сокращение карантина и беспорядки в Негеве. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 12 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены решению о сокращении карантина для зараженных коронавирусом, а также беспорядкам в Негеве.

"Исраэль а-Йом": Минздрав утвердил сокращение карантина до семи дней



"Едиот Ахронот": Беспорядки в Негеве, есть раненые



"Маарив":  Беннет: "Впереди тяжелые недели, но мы не утратили контроль"




"Гаарец": БАГАЦ дал полиции доступ к телефонам советников Нетаниягу, подозреваемых в преследовании госсвидетеля



"Исраэль а-Йом": Минздрав утвердил сокращение карантина до семи дней

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш утвердил рекомендации комиссии по борьбе с эпидемией и распорядился сократить карантин для лиц, зараженных коронавирусом, до семи дней. Минздрав отмечает, что карантин сокращается в том случае, если последние три дня у зараженного не было симптомов.





"Едиот Ахронот": Беспорядки в Негеве, есть раненые

В бедуинских населенных пунктах Негева вспыхнули беспорядки в связи с проведением лесопосадок Еврейским национальным фондом (ККЛ). На протяжении нескольких часов бедуины забрасывали камнями автомобили, проезжающие по шоссе №25, а также нападали на полицейских, находящихся в этом районе.




"Маарив": Беннет: "Впереди тяжелые недели, но мы не утратили контроль"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел специальную пресс-конференцию, в ходе которой отверг обвинения в утрате контроля над ситуацией и описал принципы, которыми руководствуется правительство. "Перед нами волна эпидемии, охватившая весь мир. Мы до сих пор не сталкивались с такими цифрами, штамм "Омикрон" заразнее всех предыдущих штаммов вместе взятых. В мире счет идет на миллионы заразившихся, и здесь у нас тоже дойдет до этих цифр", - заявил глава правительства.



"Гаарец": БАГАЦ дал полиции доступ к телефонам советников Нетаниягу, подозреваемых в преследовании госсвидетеля



Высший суд справедливости разрешил полиции получить доступ к содержимому мобильных телефонов советников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, несмотря на то, что первые проверки телефонов советников были проведены полицией незаконно.

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