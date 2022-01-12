Сокращение карантина и беспорядки в Негеве. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 12 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены решению о сокращении карантина для зараженных коронавирусом, а также беспорядкам в Негеве.

"Исраэль а-Йом": Минздрав утвердил сокращение карантина до семи дней





"Едиот Ахронот": Беспорядки в Негеве, есть раненые





"Маарив": Беннет: "Впереди тяжелые недели, но мы не утратили контроль"





"Гаарец": БАГАЦ дал полиции доступ к телефонам советников Нетаниягу, подозреваемых в преследовании госсвидетеля





"Исраэль а-Йом": Минздрав утвердил сокращение карантина до семи дней

Генеральный директор министерства здравоохранения профессор Нахман Аш утвердил рекомендации комиссии по борьбе с эпидемией и распорядился сократить карантин для лиц, зараженных коронавирусом, до семи дней. Минздрав отмечает, что карантин сокращается в том случае, если последние три дня у зараженного не было симптомов.











"Едиот Ахронот": Беспорядки в Негеве, есть раненые

В бедуинских населенных пунктах Негева вспыхнули беспорядки в связи с проведением лесопосадок Еврейским национальным фондом (ККЛ). На протяжении нескольких часов бедуины забрасывали камнями автомобили, проезжающие по шоссе №25, а также нападали на полицейских, находящихся в этом районе.

"Маарив": Беннет: "Впереди тяжелые недели, но мы не утратили контроль"

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет провел специальную пресс-конференцию, в ходе которой отверг обвинения в утрате контроля над ситуацией и описал принципы, которыми руководствуется правительство. "Перед нами волна эпидемии, охватившая весь мир. Мы до сих пор не сталкивались с такими цифрами, штамм "Омикрон" заразнее всех предыдущих штаммов вместе взятых. В мире счет идет на миллионы заразившихся, и здесь у нас тоже дойдет до этих цифр", - заявил глава правительства.





"Гаарец": БАГАЦ дал полиции доступ к телефонам советников Нетаниягу, подозреваемых в преследовании госсвидетеля





Высший суд справедливости разрешил полиции получить доступ к содержимому мобильных телефонов советников бывшего премьер-министра Биньямина Нетаниягу, несмотря на то, что первые проверки телефонов советников были проведены полицией незаконно.