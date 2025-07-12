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Wall Street Journal: Трамп не против того, чтобы Израиль вновь атаковал Иран

Иран
Дональд Трамп
Биньямин Нетаниягу
Ядерное оружие
Война с Ираном
время публикации: 12 июля 2025 г., 06:33 | последнее обновление: 12 июля 2025 г., 06:44
Wall Street Journal: Трамп не против того, чтобы Израиль вновь атаковал Иран
Фото: Ави Охайон, GPO

В американском издании The Wall Street Journal вышла статья под заголовком "Трамп заявляет о поддержке новой атаки Израиля, если Иран предпримет шаги к созданию атомной бомбы".

Авторы публикации Александр Уорд и Лоуренс Норман пишут: "Трамп рассчитывает на угрозу новых атак, чтобы подтолкнуть Тегеран к заключению ядерного соглашения, но Израиль скептически относится к тому, что пакт помешает Ирану разработать ядерное оружие".

В статье говорится о том, что в понедельник, 8 июля, сидя напротив премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу во время встречи в Белом доме, президент США Дональд Трамп дал понять, что не хотел бы вновь задействовать американские вооруженные силы для ударов по целям в Иране. Однако позже Нетаниягу заявил ему в частной беседе, что, если Иран возобновит действия по созданию ядерного оружия, армия Израиля вновь атакует иранские объекты. Трамп ответил, что выступает за дипломатическое урегулирование с Тегераном, но в остальном не возражает против израильского плана, пишет WSJ.

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