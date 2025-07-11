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12 канал ИТВ: срок службы для пехотинцев будет продлен до 44 месяцев

ЦАХАЛ
Скандалы
время публикации: 11 июля 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 11 июля 2025 г., 13:49
12 канал ИТВ: срок службы для пехотинцев будет продлен до 44 месяцев
Yossi Aloni/Flash90

На фоне попыток правительства продвинуть освобождение десятков тысяч ультраортодоксов от призыва в армию, срок службы тысяч солдат пешеходных подразделений будет продлен из-за кризиса с недостатком кадров.

Об этом в пятницу, 11 июля, сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ.

В части элитных бригад служба, которая сегодня составляет 32 месяца, уже продлена на год, и скоро это распространится на остальные подразделения. Продление службы коснется также солдат, проходящих срочную службу сегодня: тысячи бойцов получат уведомление о том, что их демобилизация откладывается на год.

По сообщению 12 канала, в ближайшее время срок службы будет увеличен на подразделения "Маглан", "Дувдеван" и "Эгоз". После изменений срочная служба будет продлена до 44 месяцев – почти четыре года.

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