The Marker: израильская компания готовит кибер-специалистов для армии Катара

Группа компаний из Раананы, известная под названием BSW (аббревиатура от Blue Skies World), и действующая также под брендами CyberProAi и Soteria, управляет системой подготовки специалистов для катарской армии в сфере кибербезопасности, сообщает издание The Marker.

Согласно изданию, контракты были подписаны еще в 2017 году, и с тех пор через учебный комплекс прошли сотни катарских военнослужащих.

Компания утверждает, что занимается только обучением в области оборонительной кибербезопасности. Однако документы и интервью, которые провел TheMarker с источниками, работавшими с компанией в Катаре, рисуют другую картину, согласно которой компания занималась, по крайней мере в прошлом, также обучением катарских военных пользоваться инструментами кибероружия.

В руководство группы входят бывшие высокопоставленные военные и выходцы из спецслужб, включая бывшего начальника генерального штаба ЦАХАЛа и бывшего министра иностранных дел Габи Ашкенази, бывшего командира технологического отдела Службы внешней разведки "Мосад" Хагая Иткина, бывшего командира департамента компьютеров, связи и кибербезопасности в генштабе ЦАХАЛа генерал-майора запаса Лиора Кармели.

Представители группы BSW сообщили, что "глобальная деятельность компании в сфере кибербезопасности сосредоточена исключительно на защите, обучении и подготовке к готовности. Вся ее деятельность осуществляется в соответствии с применимыми законами и при строгом соблюдении полной прозрачности. Генерал-майор в отставке Габи Ашкенази, президент CyberProAi, одной из компаний группы, никогда не был вовлечен в деятельность от имени группы с Катаром ни в какой форме, и в том числе не посещал страну и не участвовал во встречах с катарскими представителями. То же самое касается консультантов группы — Хагая Иткина и генерал-майора в отставке Лиора Кармели".