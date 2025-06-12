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Пресса

Axios: Израиль ведет прямые переговоры с руководством Сирии

Сирия
Израиль
время публикации: 12 июня 2025 г., 11:13 | последнее обновление: 12 июня 2025 г., 11:19
Axios: Израиль ведет прямые переговоры с руководством Сирии
Michael Giladi/Flash90

Как пишет издание Axios, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу обратился к представителю США в Сирии Тому Барраку и сообщил, что он заинтересован в переговорах с новым руководством Сирии.

Как рассказал журналисту Бараку Равиду высокопоставленный израильский источник, Нетаниягу заинтересован не только в соглашении в сфере безопасности, но в мирном урегулировании между двумя странами.

В публикации отмечается, что первоначально Израиль отнесся к свержению Башара Асада осторожно, поскольку новые власти Сирии ориентируются на Турцию. Встреча президента США Дональда Трампа с президентом Сирии Ахмадом аш-Шараа вызвала в Иерусалиме шок.

Однако израильское руководство отмечает: новый режим крайне враждебен к Ирану и "Хизбалле", и это дает возможность прорыва на дипломатической арене. Израильские источники рассказали, что сейчас власти Сирии ориентируются в большей мере на США и Саудовскую Аравию, а не на Турцию.

Согласно изданию, первоначально контакты шли через посредников, в том числе – Баррака. Однако на сегодняшний день прошло несколько раундов прямых переговоров в третьих странах.

Израиль требует, чтобы на территории Сирии не было военных баз, чтобы в страну не вернулись Иран и его сателлиты, а также чтобы юго-запад Сирии был демилитаризован. До заключения соглашения на сирийской стороне границы останутся израильские войска.

Пресса
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