Иерусалим:
12 - 23°
Тель-Авив:
16 - 22°
Эйлат:
22 - 32°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса12 мая 2022 г., 09:20

Ширин Абу Аклэ похоронят на горе Сион. Обзор арабских СМИ

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Ширин Абу Аклэ похоронят на горе Сион. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что израильская армия отказалась от утверждения, что журналистка Ширин Абу Аклэ была убита палестинскими боевиками. Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави завил, что на данном этапе нет четкой информации, кто стрелял. Он также сообщил, что сожалеет о смерти сотрудницы телеканала.

Агентство Maan рассказывает, что 12 мая в Рамалле состоится государственная церемония прощания с журналисткой Ширин Абу Аклэ. В ней примет участие и председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас. Затем тело доставят в Иерусалим, где 13 мая пройдут похороны. Сотрудницу "Аль-Джазиры" похоронят на католическом кладбище на Сионской горе.

Панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" пишет об активных дипломатических контактах, цель которых – провести в Израиле во время визита президента США Джо Байдена саммит с участием лидеров Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта. Как сообщается, египетская сторона предложила провести его в Шарм аш-Шейхе, но США отказались.


Каирская газета "Аль-Ахрам" знакомит с отчетом ООН, согласно которому, для того, чтобы предотвратить разлив нефти и старого танкера, брошенного у побережья Йемена, требуется 144 миллиона долларов. Около 80 миллионов пойдет на откачку нефти и доставку ее в безопасное хранилище. Танкер "Сафер" был брошен еще в 80-е годы прошлого века. Его состояние ухудшается.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

09:20 Ширин Абу Аклэ похоронят на горе Сион. Обзор арабских СМИ
07:45 В Дженине погибла Ширин Абу Аклэ. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 12 мая
10:07 Израильтяне убили журналистку "Аль-Джазиры". Обзор арабских СМИ
09:02 Политический кризис и отчет госконтролера. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 11 мая
11:15 Зеленский назвал Путина подражателем Гитлера. Обзор арабских СМИ
09:03 Началась летняя сессия Кнессета. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 10 мая
10:46 The Times: Израиль готовил ликвидацию лидеров ХАМАСа за рубежом
10:40 Пойманы террористы, убившие израильтян в Эльаде. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 9 мая
09:12 Шакед призвала убивать палестинцев. Обзор арабских СМИ
10:09 WSJ: Саудовская Аравия инвестирует средства в Израиль – при посредничестве Кушнера
Загрузка...