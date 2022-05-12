Ширин Абу Аклэ похоронят на горе Сион. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что израильская армия отказалась от утверждения, что журналистка Ширин Абу Аклэ была убита палестинскими боевиками. Начальник генерального штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Авив Кохави завил, что на данном этапе нет четкой информации, кто стрелял. Он также сообщил, что сожалеет о смерти сотрудницы телеканала.

Агентство Maan рассказывает, что 12 мая в Рамалле состоится государственная церемония прощания с журналисткой Ширин Абу Аклэ. В ней примет участие и председатель Палестинской администрации Махмуд Аббас. Затем тело доставят в Иерусалим, где 13 мая пройдут похороны. Сотрудницу "Аль-Джазиры" похоронят на католическом кладбище на Сионской горе.

Панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" пишет об активных дипломатических контактах, цель которых – провести в Израиле во время визита президента США Джо Байдена саммит с участием лидеров Объединенных Арабских Эмиратов, Бахрейна и Египта. Как сообщается, египетская сторона предложила провести его в Шарм аш-Шейхе, но США отказались.

Каирская газета "Аль-Ахрам" знакомит с отчетом ООН, согласно которому, для того, чтобы предотвратить разлив нефти и старого танкера, брошенного у побережья Йемена, требуется 144 миллиона долларов. Около 80 миллионов пойдет на откачку нефти и доставку ее в безопасное хранилище. Танкер "Сафер" был брошен еще в 80-е годы прошлого века. Его состояние ухудшается.