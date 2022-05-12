В Дженине погибла Ширин Абу Аклэ. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 12 мая

В центре внимания ивритоязычных СМИ гибель в Дженине в ходе перестрелки между боевиками и военнослужащими ЦАХАЛа корреспондента "Аль-Джазиры" Ширин Абу Аклэ.

"Едиот Ахронот": Гибель и расследование







"Исраэль а-Йом": Попытка теракта в Иерусалиме: террорист нейтрализован







"Гаарец": Шломо Фильбер продолжает опровергать в суде свои показания, данные в полиции





"Маарив": Коалиция потерпела первое поражение с начала летней сессии на голосовании в Кнессете







"Едиот Ахронот": Гибель и расследование







Институт судебной медицины Национального университета Ан-Наджа опубликовал предварительные результаты вскрытия журналистки Ширин Абу Аклэ, погибшей во время перестрелки в Дженине между палестинскими боевиками и израильскими военными. На проведенной после вскрытия пресс-конференции было объявлено, что причиной смерти стало попадание в голову разрывной пули, от полученного ранения женщина умерла мгновенно. Деформированная пуля изъята и передана в лабораторию для дальнейшего анализа, который может позволить установить, из какого оружия она была выпущена и кто может быть ответственен за смерть журналистки. Подробности в материале Итамара Айхнера.







"Исраэль а-Йом": Попытка теракта в Иерусалиме: террорист нейтрализован

В Старом городе Иерусалима, возле Хлопковых ворот ("Баб аль-каттанин"), вооруженный ножом террорист напал на полицейского. Инцидент произошел возле входа на Храмовую гору. Террорист был нейтрализован до того, как успел ранить полицейского.







"Маарив": Коалиция потерпела первое поражение с начала летней сессии на голосовании в Кнессете







Коалиция потерпела первое поражение на голосовании в летней сессии Кнессета. Оппозиции удалось утвердить в предварительном чтении законопроект о создании следственной комиссии по скандалу вокруг компании NSO. 59 депутатов проголосовали за этот законопроект, 58 проголосовали против. Коалиция потерпела поражение так как заместитель министра экономики Яир Голан в момент голосования давал интервью и не находился в зале заседаний.







"Гаарец": Шломо Фильбер продолжает опровергать в суде свои показания, данные в полиции





В среду, 11 мая, в окружном суде Иерусалима возобновился допрос государственного свидетеля по "делу 4000" Шломо Фильбера. Допрос Фильбера адвокатами Нетаниягу начался накануне. Фильбер заявил в суде, что во время допросов в полиции ему угрожали. По словам госсвидетеля, на самом деле он не помнит, что Биньямин Нетаниягу давал ему распоряжение оказать помощь компании "Безек" при слиянии с YES. Напомним, что именно на показаниях Фильбера о распоряжении со стороны Нетаниягу продвигать сделку по слиянию "Безек" и YES основаны утверждения прокуратуры о "коррупционной связи" между Нетаниягу и Аловичем. Подробности в материале Гиди Вейца.