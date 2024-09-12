СМИ: израильские коммандос проникли на сирийское ракетное предприятие и уничтожили его

Военный корреспондент новостной редакции 12-го телеканала Нир Двори цитирует греческую исследовательницу Ближнего Востока Эву Кулуриотис, которая утверждает, что бойцы сил специального назначения ЦАХАЛа проникли на завод по производству ракет и беспилотных летательных аппаратов в Сирии.

Предприятие, связанное с иранским Корпусом стражей Исламской революции и производящий вооружения также для "Хизбаллы", находится рядом с городом Масьяф. Исследовательница, ссылаясь на источник в сфере безопасности, пишет, что операция началась с воздушного удара, затем в комплекс проникли израильские коммандос.

"Рейд продолжался около часа, трофеями стали документация и важное оборудование. После этого предприятие было взорвано", – пишет Кулуриотис. Официальный Иерусалим также не комментирует публикацию.

Канал сирийской оппозиции Syria TV сообщает, что израильский спецназ высадился с помощью веревочных лестниц, уничтожил иранский наблюдательный центр и взял в плен двух иранцев. Уничтожен российский центр связи и его радар.

8 сентября сирийское телевидение сообщило о двух волнах атак с воздуха в четырех районах страны – в Дамаске, Масьяфе, Тартусе и Хомсе. Как минимум 15 ракет поразили цели. Арабские СМИ назвали эти атаки "самыми жесткими за последние несколько лет".

О том, что атаки были множественными, можно понять из сообщения Сирийского арабского информационного агентства (SANA), в котором говорится, что "силами ПВО были отражены атаки по нескольким точкам в центре страны".

По данным базирующейся в Лондоне мониторинговой группы The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR), в Масьяфе атаке подвергся Научно-исследовательский центр, были слышны не менее шести взрывов. Не менее четырех погибших и 15 раненых.

Сирийские СМИ передали, что были атакованы военно-промышленные предприятия и склады с оружием в Уади-аль-Уюне, Масьяфе и Саламии, колонна с военной техникой и беспилотниками в районе Тартуса и другие цели.