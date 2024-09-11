Times of Israel: представитель "государства Палестина" среди государств-членов ООН на Генассамблее

Во вторник, 10 сентября, палестинская делегация заняла место среди государств-членов Генеральной Ассамблеи ООН, получив такое право, несмотря на то, что "государство Палестина" не является полноправным членом ООН, пишет издание Times of Israel.

Посланник Палестинской администрации в Организации Объединенных Наций Рияд Мансур занял свое место за столом с надписью "Государство Палестина" между Шри-Ланкой и Суданом.

10 мая 2024 года Генеральная Ассамблея ООН на чрезвычайной сессии по ситуации на Ближнем Востоке приняла предложенную Объединенными Арабскими Эмиратами "резолюцию о членстве Палестины в ООН". В резолюции говорилось, что ГА ООН "определяет, что Государство Палестина отвечает критериям членства в Организации Объединенных Наций согласно статье 4 Устава Организации Объединенных Наций и что поэтому его следует принять в члены Организацю Объединенных Наций", а также, что Совету Безопасности рекомендуется "пересмотреть этот вопрос положительно, в свете данного определения и консультативного заключения Международного Суда от 28 мая 1948 года и в строгом соответствии со статьей 4 Устава". За были 143 государства, против – девять (в их числе – США и Израиль), еще 25 воздержались. Однако вскоре США наложили вето на это решение. И формально "государство Палестина" полноправным членом ООН не является.

США и Израиль настаивают на том, что Палестина может быть признана членом ООН только после того, как будет достигнуто мирное соглашение с Израилем.

Тем не менее, Генеральная Ассамблея ООН предоставила палестинской делегации определенные новые права, хотя у этой делегации по-прежнему нет права голосовать или быть членом Совета Безопасности. Теперь палестинская делегация обладает правом вносить предложения и поправки, а также заседать среди государств-членов ООН.