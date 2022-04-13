"Мясника из Алеппо" послали завоевывать Украину. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Арабия" сообщает, что президент США Джо Байден впервые обвинил Россию в проведении политики геноцида в Украине. Он подчеркнул, что окончательное определение должны дать юристы, но поступающие из Украины свидетельства указывают именно на это. "Путин хочет лишить людей самой возможности быть украинцами", - сказал он.

Телеканал "Аль-Джазира" знакомит с новым командующим действующими против Украины российскими войсками – генералом Александром Дворниковым. Во время Второй чеченской войны он командовал дивизией, бравшей Грозный, а в 2015 году был назначен первым командиром российских войск в Сирии, где после штурма Алеппо его прозвали "алеппским мясником".

Сирийское агентство SANA цитирует президента России Владимира Путина, заявившего, что антироссийская провокация, устроенная в украинской Буче, напоминает провокации против властей Сирии. Он обвинил западные страны в уничтожении сирийского города Ракка. По его словам, чтобы вернуть США гегемонию, американцы готовы воевать до последнего украинца.

Каирская газета "Аль-Масри аль-Юм" пишет, что правительство Египта утвердило законопроект, запрещающий вступление в брак с несовершеннолетними. Он обязывает граждан сообщать об известных им случаях, а наказание за содействие такому браку будет составлять не менее года лишения свободы и штраф в размере 50000-200000 египетских фунтов.