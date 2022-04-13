Буря в термостакане. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 13 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены скандалу между Израилем и Китаем, массовому исходу израильтян в канун праздника Песах и событиям в украинском Мариуполе.

"Исраэль а-Йом": Буря в термостакане



"Едиот Ахронот": Эффект Украины



"> "Маарив": Безумие в метро



"Гаарец": Исход из Израиля



"Исраэль а-Йом": Буря в термостакане

Служба общей безопасности сообщила, что подозрительный "чип", обнаруженный в подаренных израильским министрам термокружках, не является шпионским устройством, и не представляет никакой опасности. Скандал разгорелся после того, как посольство Китая в Израиле отправило израильским министрам подарочные наборы к празднику Песах. Подробности в материале Ариэля Каханы и Лилах Шоваль.











"Едиот Ахронот": Эффект Украины

Продолжающаяся война в Украине грозит миру серьезными долгосрочными последствиями. Страны Африки и Азии уже начали ощущать ее влияние – цены на зерновые выросли за месяц на 17%. ООН предупреждает, что 44 миллиона человек окажутся на грани голода. Подробности в материале Зеэва Авраами. "Маарив": Безумие в метро

Во вторник, 12 апреля, около 08:30 утра, на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине темнокожий мужчина привел в действие емкости с газом (возможно, дымовые шашки), а затем сделал 33 выстрела из пистолета Glock по людям, стоявшим на платформе. Подробности в материале Хаима Исеровича.

"Гаарец": Исход из Израиля





По мере приближения праздника Песах очереди в аэропорту имени Бен-Гуриона стремительно увеличиваются. Соскучившиеся по поездкам за границу израильтяне сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы в аэропорту. Подробности в материале Нира Цадока.