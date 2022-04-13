Иерусалим:
8 - 19°
Тель-Авив:
15 - 19°
Эйлат:
15 - 27°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: Пресса13 апреля 2022 г., 08:42

Буря в термостакане. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 13 апреля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Буря в термостакане. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 13 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены скандалу между Израилем и Китаем, массовому исходу израильтян в канун праздника Песах и событиям в украинском Мариуполе.

"Исраэль а-Йом": Буря в термостакане

"Едиот Ахронот": Эффект Украины

"> "Маарив": Безумие в метро

"Гаарец": Исход из Израиля

"Исраэль а-Йом": Буря в термостакане

Служба общей безопасности сообщила, что подозрительный "чип", обнаруженный в подаренных израильским министрам термокружках, не является шпионским устройством, и не представляет никакой опасности. Скандал разгорелся после того, как посольство Китая в Израиле отправило израильским министрам подарочные наборы к празднику Песах. Подробности в материале Ариэля Каханы и Лилах Шоваль.






"Едиот Ахронот": Эффект Украины

Продолжающаяся война в Украине грозит миру серьезными долгосрочными последствиями. Страны Африки и Азии уже начали ощущать ее влияние – цены на зерновые выросли за месяц на 17%. ООН предупреждает, что 44 миллиона человек окажутся на грани голода. Подробности в материале Зеэва Авраами. "Маарив": Безумие в метро

Во вторник, 12 апреля, около 08:30 утра, на станции метро 36th Street в нью-йоркском Бруклине темнокожий мужчина привел в действие емкости с газом (возможно, дымовые шашки), а затем сделал 33 выстрела из пистолета Glock по людям, стоявшим на платформе. Подробности в материале Хаима Исеровича.

"Гаарец": Исход из Израиля

По мере приближения праздника Песах очереди в аэропорту имени Бен-Гуриона стремительно увеличиваются. Соскучившиеся по поездкам за границу израильтяне сталкиваются с острой нехваткой рабочей силы в аэропорту. Подробности в материале Нира Цадока.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

08:42 Буря в термостакане. Обзор ивритоязычных СМИ, среда, 13 апреля
07:56 New York Times: "Талибан" с момента прихода к власти убил или похитил в Афганистане около 490 противников режима
10:31 Украина готовится к новому российскому удару. Обзор арабских СМИ
09:42 Ставка поднята. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 12 апреля
09:35 Израиль простился с жертвами теракта. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 11 апреля
09:22 ВВП Украины сократился почти вполовину. Обзор арабских СМИ
09:35 Израиль в панике. Обзор арабских СМИ
08:10 Операция в Дженине. Обзор ивритоязычных СМИ, воскресенье, 10 апреля
09:16 Террор в сердце Тель-Авива. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 8 апреля
16:04 Der Spiegel: расстрелы в Буче – часть российской стратегии
Загрузка...