New York Times: "Талибан" с момента прихода к власти убил или похитил в Афганистане около 490 противников режима

Исламистское движение "Талибан" с момента прихода к власти в Афганистане (в августе 2021 года) убили или похитили около 490 бывших правительственных чиновников, сотрудников сил безопасности и людей, которые работали с международными организациями, пишет газета New York Times.

Согласно данным проведенного расследования, только в Кандагаре были убиты или пропали без вести 114 человек, 86 человек были убиты в провинции Баглан. В целом, подобные исчезновения и убийства были зафиксированы во всех 34 провинциях Афганистана.

Лидер "Талибана" Хайбатулла Ахундзада в августе прошлого года объявил о всеобщей амнистии. Именно амнистия стала своего рода "приманкой" для последующего захвата или убийства противников режима, пишет NYT.

Авторы расследования заявляют, что публикуют данные, собранные в течение семи месяцев. Были проанализированы данные правозащитных организаций, их сопоставили в публикациями в местных СМИ и показаниями свидетелей и членов семей погибших, были получены данные судебно-медицинских экспертиз. Отмечается, что число жертв может быть значительно большим.