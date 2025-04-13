Times: террорист, приговоренный к пожизненному сроку, ранил троих надзирателей в тюрьме

В субботу, 12 апреля, 28-летний заключенный Хашэм Абэди – один из террористов, причастных ко взрыву на стадионе "Манчестер Арена" во время концерта в мае 2017 года – напал на надзирателей, ранив троих из них, пишет Sunday Times.

По сведениям издания, Хашэм Абэди атаковал надзирателей в блоке раздельного содержания в тюрьме "Франклэнд" в графстве Дарем (на севере Англии). Сначала он облил сотрудников тюрьмы – женщину и двух мужчин – горячим растительным маслом, а затем нанес им удары самодельным ножом.

В публикации со ссылкой на неофициальные источники говорится, что один из надзирателей получил ножевое ранение в шею, его доставили в больницу на вертолете, состояние пострадавшего тяжелое. Двое других надзирателей получили легкие ножевые ранения и ожоги.

Хашэм Абэди был причастен к совершению теракта вечером 22 мая 2017 года на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Бомбу привел в действие террорист-смертник Салман Абэди – старший брат Хашэма. Жертвами взрыва стали 22 человека, более 120 получили ранения. Оба брата были уроженцами Манчестера, они выросли в семье беженцев из Ливии, и являлись боевиками "Исламского государства". Хашэм сумел после теракта перебраться в Ливию, где позже был арестован и выдан Великобритании. В 2020 году Хашэм Абэди был признан виновным в пособничестве в совершении теракта и приговорен к пожизненному лишению свободы с правом на досрочное освобождение не ранее чем через 55 лет.

Times отмечает, что Хашэм Абэди не впервые нападает на сотрудников тюрьмы. Еще находясь в СИЗО в другой тюрьме, он вместе с другими заключенными атаковал надзирателей. В тюрьме "Франклэнд" Хашэм Абэди содержится в раздельном блоке, как и другие террористы-исламисты.

Контртеррористическая полиция проводит расследование, выясняя, каким образом особо опасному заключенному удалось сделать самодельный нож и раздобыть на кухне горячее растительное масло.