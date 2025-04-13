Amwaj Media: следующий раунд американо-иранских переговоров пройдет в Европе

Сайт Amwaj Media, освещающий события в Иране и Ираке, сообщил, что продолжение переговоров между Тегераном и Вашингтоном планируется "где-то в Европе", а не в Омане.

Информированный источник пояснил, что выбор места для следующего раунда переговоров обусловлен логистическими соображениями.

Ранее спецпредставитель президента США Стивен Виткофф провел переговоры с представителями Ирана в Маскате, столице Омана.

В общей сложности, как сообщил иранским государственным СМИ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в ходе переговоров, проходивших в Омане, состоялось четыре обмена мнениями в течение двух с половиной часов. Когда делегации покидали место встречи, Арагчи обменялся любезностями с Виткоффом. Что было отмечено многими СМИ.

Некий высокопоставленный иранский политический источник, осведомленный о ходе переговоров, сообщил, что Виткофф представил проект соглашения, в котором не упоминались ни "демонтаж" ядерной программы Ирана, ни явная угроза военного нападения, если переговоры сорвутся.

Арагчи после своего отъезда из Маската заявил: "Мы очень близко подошли к переговорной основе".

Согласована дата следующего раунда американо-иранских переговоров: 19 апреля. Глава МИД Ирана заявил, что переговоры "пройдут на том же уровне и будут организованы Оманом, хотя место может измениться".

В Израиле внимательно следят за ходом переговоров США и Израиля. Официальных комментариев со стороны главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу по поводу этих переговоров пока не поступало. Многие комментаторы в Израиле не скрывают своего разочарования по поводу того, что ход переговоров, которые начала администрация Дональда Трампа, очень напоминает переговоры, которые вела с Тегераном администрация Барака Обамы.