Лапид и Блинкен вместо Лаврова. Обзор арабских СМИ

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что на следующей неделе состоится встреча, посвященная первой годовщине нормализации отношений между Израилем и Марокко, с участием глав внешнеполитических ведомств этих государств и США. При этом российский министр Сергей Лавров отменил ближневосточное турне из-за напряженности вокруг Украины.

Агентство Wafa подводит промежуточные итоги первого этапа местных выборов на палестинских территориях. Несмотря на то, что ХАМАС их бойкотировал, правительственное агентство утверждает, что результаты голосования указывают на падение популярности группировки. На самом деле в значительном числе населенных пунктах выборов по сути не было – в голосовании участвовал один список.

Выходящая в Бейруте газета "Аль-Ахбар" сообщает, что проживающий в Германии гражданин Ливана был приговорен ливанским военным трибуналом к тюремному заключению за вступление в брак с гражданкой Израиля палестинского происхождения. Однако подсудимому удалось обжаловать приговор на том основании, что его жена получила гражданство против воли.

Телеканал "Аль-Джзира" рассказывает, что в Израиле, в курортном городе Эйлат, несмотря на призывы к бойкоту, прошел конкурс красоты "Мисс Вселенная". Закончилась церемония уже ранним утром – в прайм-тайм американского телевидения. Победу на конкурсе одержала представительница Индии Харнааз Сандху. Среди 80 участниц были представительницы Марокко и Бахрейна.