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NEWSru.co.il :: Пресса13 декабря 2021 г., 07:15

Закрытие европейских стран и визит Беннета в ОАЭ. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 13 декабря

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Закрытие европейских стран и визит Беннета в ОАЭ. Обзор ивритоязычных СМИ, понедельник, 13 декабря

В центре внимания израильских СМИ решение о запрете на вылет израильтян в несколько европейских стран, увольнение гендиректора минздрава и визит Нафтали Бенната в ОАЭ.

"Исраэль а-Йом": Минздрав сообщил о добавлении европейских стран в "красный список"



"Едиот Ахронот": Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса



"Маарив": Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил в Абу-Даби с первым официальным визитом




"Гаарец": С семьи Нетаниягу снята охрана ШАБАКа



"Исраэль а-Йом": Минздрав сообщил о добавлении европейских стран в "красный список"

В воскресенье, 12 декабря, глава службы общественного здравоохранения в минздраве Шарон Эльраи-Прайс сообщила, что в список "красных стран" добавлены три европейские страны: Великобритания, Дания и Бельгия. Спустя несколько часов после брифинга минздрава, на котором сообщалось о включении трех европейских стран в "красный список", из минздрава сообщили, что насчет одной из стран возникли сомнения. Возможно, в "красный список" на данном этапе не будет включена Бельгия. В понедельник, 13 декабря, в минздраве состоится дополнительное обсуждение, в ходе которого будет принято окончательное решение.





"Едиот Ахронот": Шаша-Битон уволила гендиректора минпроса

Спустя полгода после назначения на пост гендиректора министерства просвещения Игаль Словик, в прошлом бригадный генерал и заместитель главы Совета национальной безопасности, был уведомлен, что он уволен с конца декабря. В окружении министра просвещения Ифат Шаши-Битон сообщили, что причиной увольнения Игаля Словика, стали возникшие с ним разногласия.




"Маарив": Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет посетил в Абу-Даби с первым официальным визитом

Вечером 12 декабря в Абу-Даби, столицу Объединенных Арабских Эмиратов, прибыли глава правительства Израиля Нафтали Беннет и сопровождающие его лица. Этот визит проходит по приглашению наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. В аэропорту премьер-министра Нафтали Беннета встретил министр иностранных дел ОАЭ шейх Абдалла бен Заид Аль-Нахайян.





"Гаарец": С семьи Нетаниягу снята охрана ШАБАКа

В понедельник, 13 декабря, супруга и дети бывшего главы правительства Биньямина Нетаниягу лишатся охраны ШАБАКа. Охрана с Сары, Яира и Авнера Нетаниягу снята по решению министерской комиссии, отказавшей семье Нетаниягу в просьбе не лишать их охраны в связи с угрозами в их адрес.

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