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    Пресса

    Axios: израильские чиновники заявляют, что Иран ограничит дальность ракет, поставляемых в Россию

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    Axios: израильские чиновники заявляют, что Иран ограничит дальность ракет, поставляемых в Россию
    AP Photo/Vahid Salemi, File

    Издание Axios опубликовало статью израильского журналиста Барака Равида, в которой утверждается, что власти Ирана решили ограничить дальность ракет Fateh-110, поставляемых в Россию, и вообще отказываются поставлять Москве ракеты Zolfaghar.

    Равид пишет, что Тегеран идет на эти ограничения, опасаясь международной реакции на поставки вооружений России, продолжающей войну против Украины.

    "Поставки иранских баллистических ракет в Россию могут нарушить резолюцию Совета Безопасности ООН и запустить механизм "отката", что вновь приведет к санкциям ООН против Ирана", – поясняется в публикации.

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    В соответствии с резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, принятой в 2015 году в рамках "ядерной сделки", странам не разрешается передавать или получать от Ирана баллистические ракеты и беспилотники с дальностью более 300 километров и полезной нагрузкой более 500 килограммов (резолюция действует до октября 2023 года).

    Израиль обеспокоен тем, что Россия поставит Ирану двигатели для его ракет большой дальности, что также будет нарушением резолюции Совета Безопасности ООН.

    В то же время четыре израильских чиновника заявили, что международное давление не полностью удержало Тегеран от планирования отправки ракет в Россию, и Иран намерен в ближайшее время приступить к поставкам, пишет Axios.

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    Однако, стремясь смягчить международные последствия и не нарушать резолюцию Совета Безопасности, Иран планирует предоставить России только ракеты с дальностью менее 300 километров и модифицировать другие ракеты, чтобы они оставались в рамках параметров резолюции, заявили израильские чиновники.

    То есть Иран, по всей видимости, поставит России ракеты Fateh-110 дальностью до 300 километров, но не будет поставлять ракеты Zolfaghar дальностью до 700 километров, поясняется в публикации.

    Министерство иностранных дел Ирана и представитель Ирана в ООН отказались комментировать эту информацию. Москва также никаких комментариев не дает.

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    Достоверно известно, что Иран уже поставил в РФ сотни или даже тысячи беспилотных летательных аппаратов, которые применяются российской армией в ходе войны против Украины. Речь идет, прежде всего, о барражирующих боеприпасах Shahed-136 и Shahed-131. Также над территорией Украины были замечены и сбивались иранские БПЛА Mohajer-6.

    Ожидаются поставки из Ирана в РФ дронов-камикадзе Arash-2 и баллистических ракет малого радиуса действия Fateh-110. Предполагалось, что Иран продаст России и ракеты Zolfaghar, но, судя по публикации Axios, эти ракеты для армии РФ поставлены не будут.

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