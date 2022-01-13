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NEWSru.co.il :: Пресса13 января 2022 г., 09:13

Негев как новый Западный берег. Обзор арабских СМИ

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Негев как новый Западный берег. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что саудовская компания Aramco подписала соглашение о поставке Польши половины требующейся ей нефти. Компания также приобрела 30% нефтеперегонного комбината на севере Польши. Тем самым Саудовская Аравия начинает вытеснять Россию из региона, который в Москве считали своим. Направления дальнейшей экспансии – Литва и Чехия.

Ливанская газета "Аль-Ахбар" следит за столкновениями полиции и бедуинов в Негеве. Издание сравнивает их с действиями оккупационной армии против палестинских жителей Западного берега. Газета также отмечает зловещую роль Еврейского национального фонда в конфискации бедуинских земель с целью их озеленения, что делает их непригодными для коренных жителей.


Телеканал "Аль-Арабия" цитирует заявление израильских властей о ликвидации действовавшей в Израиле иранской шпионской ячейки. Агенты фотографировали стратегические объекты и собирали разведывательную информацию, получая за это вознаграждение. Глава правительства Израиля Нафтали Беннет дал высокую оценку действиям контрразведки.

Агентство Maan передает, что государственный департамент США потребовал разъяснений в связи с гибелью к северу от Рамаллы 80-летнего гражданина США Омара Абдул Маджида Асада. По утверждениям палестинской стороны, он был убит израильтянами. Представитель госдепартамента Нед Прайс выразил соболезнования близким погибшего.

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