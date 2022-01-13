Очередной провал коалиции и иранские шпионки. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 13 января

Первые полосы выпусков израильских газет посвящены политическим последствиям беспорядков в Негеве и разоблачении израильтянок, контактировавших с иранской разведкой.

"Исраэль а-Йом": Политики обмениваются обвинениями, оппозиция выигрывает





"Едиот Ахронот": В Негеве продолжаются беспорядки





"Маарив": Прогнозы специалистов: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будет два миллиона зараженных, до двух тысяч в тяжелом состоянии





"Гаарец": Пять израильтянок обвиняются в контактах с иранской разведкой





"Исраэль а-Йом": Политики обмениваются обвинениями, оппозиция выигрывает

В связи с лесопосадками в Негеве депутаты от партии РААМ не возобновили сотрудничество с коалицией. Члены фракции Мансура Аббаса не голосуют с коалицией. На этом фоне коалиция покинула зал пленарных заседаний парламента. Глава организационной комиссии Кнессета Нир Орбах ("Ямина") покинул здание Кнессета. "Когда РААМ начнут голосовать с нами вновь, я вернусь", - сказал он.











"Едиот Ахронот": В Негеве продолжаются беспорядки

В Негеве возобновились беспорядки на фоне лесопосадок, проводившихся Еврейским национальным фондом. Участники беспорядков бросали камни в населенном пункте Тель Шева и неподалеку от здания местного совета Сегев Шалом. О пострадавших или ущербе не сообщается. Полиция задержала пятерых участников беспорядков.

"Маарив": Прогнозы специалистов: на пике пятой волны эпидемии коронавируса в Израиле будет два миллиона зараженных, до двух тысяч в тяжелом состоянии

Согласно прогнозу, примерно через две недели заболеваемость в Израиле достигнет своего пика, на котором будет от 800 тысяч до двух миллионов зараженных коронавирусом. Число госпитализированных больных в тяжелом состоянии составит на пике пятой волны коронавируса от тысячи до двух тысяч человек. Около 2,5% из них будут дети до 11 лет.





"Гаарец": Пять израильтянок обвиняются в контактах с иранской разведкой





12 января была разрешена к публикации информация о том, что полиция и Общая служба безопасности (ШАБАК) задержали пятерых израильтян, подозреваемых в осуществлении контактов с силами иранской разведки. Согласно опубликованной информации, в ходе расследования, которое проводилось полицией и ШАБАКом, было установлено наблюдение за тремя израильтянками, жительницами Бейт Шемеша, Холона и Кфар Сабы. Как было установлено все трое поддерживали длительный контакт с сотрудниками иранской разведки, пытавшимися завербовать израильтян. Ко всем троим поступило обращение через фэйсбук от человека, который представился иранским евреев по имени Рамбуд Нимдар.