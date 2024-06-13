WSJ: ХАМАС требует, чтобы Китай, Россия и Турция были в числе гарантов по сделке с Израилем

Руководство террористической организации ХАМАС потребовало, чтобы гарантами по сделке с Израилем стали – помимо США, Египта и Катара – Китай, Россия и Турция, сообщает The Wall Street Journal.

В статье Саммер Саид, Рори Джонса и Аллана Каллисона указано, что ХАМАС внес это дополнительное требование после операции израильского спецназа, в результате которой 8 июня в Нусейрате были освобождены четверо заложников, и после того, как американские чиновники признали, что США оказывают Израилю поддержку по сбору разведывательной информации для подготовки подобных операций.

Кроме того, еще до операции израильтян в Нусейрате лидеры ХАМАСа заявили арабским посредникам, что они хотят, чтобы израильские военные ушли с территории на границе с Египтом ("Филадельфийский коридор" и КПП "Рафиах") к концу первой недели после подписания соглашения, а также полностью ушли из сектора Газы и объявили о постоянном прекращении огня до того, как группировка освободит кого-либо из заложников.

Посредники пытались договориться с ХАМАСом о смягчении ультиматума. Но после операции ЦАХАЛа 8 июня позиция ХАМАСа ужесточилась.

Кроме того, в ХАМАСе хотят, чтобы в рамках сделки Израиль не мог запрещать освобождение кого-либо конкретного из палестинских заключенных из израильских тюрем. В частности, ХАМАС будет настаивать на освобождении из тюрьмы основателя "Танзима" (ФАТХ) Маруана Баргути, приговоренного в начале 2000-х годов к пяти пожизненным заключениям за организацию терактов.

Власти Израиля неоднократно говорили о неприемлемости требований, выдвигаемых ХАМАСом. Однако администрация США продолжает попытки найти приемлемое для всех сторон решение.