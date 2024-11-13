"Гаарец": ЦАХАЛ расширяет присутствие в секторе Газы

ЦАХАЛ проводит широкомасштабные работы в секторе Газы, свидетельствующие о намерении сохранить военное присутствие в секторе на долгий срок.

Об этом 13 ноября пишут журналисты газеты "Гаарец" Янив Кобович и Ави Шерф.

Согласно опубликованной информации, с самого начала военных действий в секторе там проводились работы, свидетельствующие о намерении превратить присутствие военных в долгосрочное, однако в последние недели эти работы стали более интенсивными. Помимо прочего, ведутся работы по расширению шоссе, устанавливаются антенны сотовой связи, восстанавливаются инфраструктуры воды и электричества.

Как пишет "Гаарец", в коридоре Нецарим проложено широкое шоссе, вдоль него установлены здания – временные и постоянные, возведенные армейские строения. При этом в радиусе 5-6 километров нет жилых строений (они разрушены).

Аналогичная картина в районе "Филадельфийского коридора" и в других районах сектора. Офицеры, знакомые с ситуацией в Газе, говорят о том, что масштабы присутствия в секторе и основательности работ, проводимых там, напоминают ситуацию в период постоянного присутствия израильских сил в Газе (до лета 2005 года).

"Гаарец" цитирует слова высокопоставленного офицера ЦАХАЛа, заявившего, что военное присутствие в секторе сохранится по меньшей мере, до конца 2025 года.