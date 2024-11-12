Ynet: США проверяют возможность введения санкций в отношении Бен-Гвира

В Госдепартаменте США проверяют возможность ввести санкции в отношении израильского министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира до окончания каденции Байдена. Об этом написал сайт Ynet со ссылкой на свои источники.

По словам источников издания, этот шаг позволил бы сбалансировать критику в адрес администрации Байдена за решение не вводить эмбарго на поставки оружия Израилю. Если Госдепартамент пойдет на этот шаг, это станет первым случаем в истории отношений двух стран, когда США вводят санкции в отношении действующего министра.

В публикации отмечается, что после 20 января Дональд Трамп, скорее всего, отменит это решение, однако в администрации Байдена надеются, что ее примеру последуют другие страны, в частности Канада, ЕС, Австралия, Новая Зеландия и Япония.