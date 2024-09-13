Daily Wire: в Массачусетсе ранен пропалестинский активист, напавший на произраильских демонстрантов

Мужчина с палестинской символикой вступил в перепалку с группой произраильских демонстрантов, стоявших на одной из улиц города Ньютон в штате Массачусетс, США, после чего перебежал улицу и набросился на одного и демонстрантов.

Ставший объектом нападения 47-летний ветеран американских вооруженных сил Скотт Хайес был сбит с ног, и в борьбе с нападавшим применил свой пистолет.

Нападавший получил пулевое ранение в живот. После этого Хайес попросил свидетелей инцидента вызвать службу спасения и до ее прибытия оказывал медицинскую помощь раненому.

Хейсу предъявлены обвинения в нападении с применением опасного оружия, а также в нарушении конституционного права, повлекшем за собой травму, заявила окружной прокурор округа Миддлсекс Мариан Райан.

При этом отмечается, что оружие, которое применил Хейс, было легальным. Другие участники протеста говорят, что не знали о наличии у него оружия, но считают, что он действовал в целях самообороны, сообщает Daily Wire.