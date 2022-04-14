"Москва" утонула. Обзор арабских СМИ

Телеканал "Аль-Джазира" передает, что украинская армия выпустила две ракеты "Нептун" по флагману Черноморского флота России – ракетному крейсеру "Москва". На крейсере начался пожар. Министерство обороны России подтвердило, что кораблю причинен значительный ущерб, и экипаж пришлось эвакуировать из-за взрыва боекомплекта. По некоторым данным, "Москва" затонула.

Сайт Arab News следит за ходом боев в Мариуполе. Он приводит сообщение российских СМИ о сдаче в плен 1000 украинских морских пехотинцев, участвовавших металлургического завода имени Ильича. Бои за комбинат "Азовсталь" продолжаются. Захват города станет крупнейшим успехом России с начала войны, позволив консолидировать коридор между Донбассом и Крымом.

Агентство Maan сообщает, что в Бейт-Лехеме объявлена 14 апреля всеобщая забастовка в связи с гибелью палестинцев в столкновениях с Израилем. За минувшие сутки от пуль израильских военнослужащих погибли три человека. Решение принято координационным советом палестинских фракций. В забастовке принимает участие и Агентство ООН по помощи палестинским беженцам.

Панарабская газета "Аль-Араби аль-Джадид" пишет, что 14 апреля в секторе Газы начались выплаты ежемесячного катарского пособия неимущим семьям. Около 100000 семей получат по 100 долларов каждая. Раздача проводится в учреждениях ООН и 300 специальных центрах. Специальный представитель Катара Мухаммад аль-Эмади сообщил о выделении 360 миллионов долларов на нужды палестинцев.