Готовность к Песаху. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 14 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены скандалу между Израилем и Китаем, массовому исходу израильтян в канун праздника Песах и событиям в украинском Мариуполе.

"Исраэль а-Йом": В этом году в Иерусалиме



"Едиот Ахронот": "Ихья Синуар написал Нетаниягу на иврите – "Рискни"



"Маарив": Праздничная готовность



"Гаарец": Глава МИД Украины: "Посредничество не должно идти за счет помощи"



"Исраэль а-Йом": В этом году в Иерусалиме

Юрия Ялон рассказывает о семьях репатриантов из Украины, России и Беларуси, для которых этот праздник Песах стал первым, который они встречают в Израиле











"Едиот Ахронот": "Ихья Синуар написал Нетаниягу на иврите – "Рискни"

Газета "Едиот Ахронот" публикует интервью Шели Яхимович с Меиром Бен-Шабатом, бывшим директором совета национальной безопасности и посланником Биньямина Нетаниягу по особым поручениям.

"Маарив": Праздничная готовность

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ продолжают проводить операции в палестинских городах и деревнях с целью предотвращения терактов в дни праздника Песах. Уровень готовности поднят до максимального. Подробности в материале Таля Лев-Рама и Алона Хакмона.

"Гаарец": Глава МИД Украины: "Посредничество не должно идти за счет помощи"





Газета "Гаарец" публикует на первой полосе интервью Лизы Розовской с министром иностранных дел Украины Дмитрием Колбой, раскритиковавшим позицию Израиля по отношению к Украине и к украинским беженцам.