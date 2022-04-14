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NEWSru.co.il :: Пресса14 апреля 2022 г., 08:33

Готовность к Песаху. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 14 апреля

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Готовность к Песаху. Обзор ивритоязычных СМИ, четверг, 14 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены скандалу между Израилем и Китаем, массовому исходу израильтян в канун праздника Песах и событиям в украинском Мариуполе.

"Исраэль а-Йом": В этом году в Иерусалиме

"Едиот Ахронот": "Ихья Синуар написал Нетаниягу на иврите – "Рискни"

"Маарив": Праздничная готовность

"Гаарец": Глава МИД Украины: "Посредничество не должно идти за счет помощи"

"Исраэль а-Йом": В этом году в Иерусалиме

Юрия Ялон рассказывает о семьях репатриантов из Украины, России и Беларуси, для которых этот праздник Песах стал первым, который они встречают в Израиле






"Едиот Ахронот": "Ихья Синуар написал Нетаниягу на иврите – "Рискни"

Газета "Едиот Ахронот" публикует интервью Шели Яхимович с Меиром Бен-Шабатом, бывшим директором совета национальной безопасности и посланником Биньямина Нетаниягу по особым поручениям.

"Маарив": Праздничная готовность

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ продолжают проводить операции в палестинских городах и деревнях с целью предотвращения терактов в дни праздника Песах. Уровень готовности поднят до максимального. Подробности в материале Таля Лев-Рама и Алона Хакмона.

"Гаарец": Глава МИД Украины: "Посредничество не должно идти за счет помощи"

Газета "Гаарец" публикует на первой полосе интервью Лизы Розовской с министром иностранных дел Украины Дмитрием Колбой, раскритиковавшим позицию Израиля по отношению к Украине и к украинским беженцам.

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