"Аль-Джазира": иранский удар по Израилю призван предотвратить эскалацию

Телеканал "Аль-Джазира" цитирует экспертов, по словам которых, иранский удар по Израилю был нанесен, в первую очередь, с пропагандистскими целями – как сила удара, так и примененные средства призваны предотвратить эскалацию.

"Похоже, Иран хотел продемонстрировать Израилю разнообразие имеющихся у него средств, в то же время обеспечив возможность избежать эскалации. При этом некоторые векторы не были задействованы – я говорю о ливанской "Хизбалле" и атаках израильских целей за границей", – говорит Нишанк Мотвани из Центра политических исследований в Вашингтоне.

"Ирану удалось спасти лицо – действий требовало как общественное мнение в самом Иране, так и силы так называемой "оси сопротивления", – заявил профессор катарского отделения Джорджтаунского университета Мехран Камрава.

Эксперт назвал удар по Израилю взвешенным. При этом он выразил уверенность: после этого удара против Ирана будут введены новые западные санкции.