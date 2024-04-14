NYT: Байден убедил Нетаниягу не атаковать Иран

Газета The New York Times утверждает, что правительство Израиля на состоявшемся в ночь на 14 апреля заседании приняло решение о нанесении по Ирану ответного удара. Однако президент США Джо Байден убедил премьер-министра Израиля Биньямину Нетаниягу отказаться от этого.

Согласно публикации, американский лидер заявил: поскольку иранская атака почти не причинила материального ущерба, Израиль может считать обмен ударами своей победой.

Президент США сообщил лидерам "Большой семерки", что окажет давление на Израиль с тем, чтобы убедить руководство еврейского государства ограничиться дипломатическими шагами, а не военными мерами, чтобы предотвратить региональную войну.

Напомним, что издание Axios со ссылкой на информированные источники сообщает, что в ходе последнего телефонного разговора президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что США выступают против ответного израильского удара по Ирану.

Согласно публикации, в Белом доме опасаются быть втянутыми в масштабную региональную войну, последствия которой будут катастрофическими. Байден заявил Нетаниягу, что США не будут участвовать в каких-либо атакующих действиях против Ирана.