x
14 апреля 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 апреля 2024
|
14 апреля 2024
|
последняя новость: 10:32
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Axios: Байден сообщил Нетаниягу, что выступает против ответного израильского удара по Ирану

время публикации: 14 апреля 2024 г., 08:45 | последнее обновление: 14 апреля 2024 г., 08:51
Axios: Байден сообщил Нетаниягу, что выступает против ответного израильского удара по Ирану
AP Photo/Ariel Schalit; AP Photo/Patrick Semansky

Издание Axios со ссылкой на информированные источники сообщает, что в ходе последнего телефонного разговора президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что США выступают против ответного израильского удара по Ирану.

Согласно публикации, в Белом доме опасаются быть втянутыми в масштабную региональную войну, последствия которой будут катастрофическими. Байден заявил Нетаниягу, что США не будут участвовать в каких-либо атакующих действиях против Ирана.

Американский лидер подчеркнул, что иранский удар по Израилю провалился в результате совместных действий Израиля и его союзников.

Также сообщается, что в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора израильского министра обороны Ллойда Остина и его израильского коллеги Йоава Галанта Остин попросил Галанта заранее извещать США о каких-либо израильских действиях наступательного характера.

fb tel insta twitter youtube tictok
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

NBC News: Байден опасается, что Нетаниягу втянет США в масштабный конфликт с Ираном
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 14 апреля 2024

После удара Ирана Нетаниягу обсудил ситуацию с Байденом
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 11 апреля 2024

Байден заверил, что США сделают все возможное для защиты Израиля в случае иранской атаки