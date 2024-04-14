Axios: Байден сообщил Нетаниягу, что выступает против ответного израильского удара по Ирану

Издание Axios со ссылкой на информированные источники сообщает, что в ходе последнего телефонного разговора президент США Джо Байден сообщил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, что США выступают против ответного израильского удара по Ирану.

Согласно публикации, в Белом доме опасаются быть втянутыми в масштабную региональную войну, последствия которой будут катастрофическими. Байден заявил Нетаниягу, что США не будут участвовать в каких-либо атакующих действиях против Ирана.

Американский лидер подчеркнул, что иранский удар по Израилю провалился в результате совместных действий Израиля и его союзников.

Также сообщается, что в ходе состоявшегося 13 апреля телефонного разговора израильского министра обороны Ллойда Остина и его израильского коллеги Йоава Галанта Остин попросил Галанта заранее извещать США о каких-либо израильских действиях наступательного характера.