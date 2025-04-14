Israel Defence: во Франции предъявлено обвинение журналисту, выдавшему ценный источник "Мосада"

Как сообщает сайт Israel Defense, парижская прокуратура предъявила обвинение французскому журналисту болгарского происхождения Алексу Жорданову. Он обвиняется в получении и разглашении секретной информации.

Основанием для обвинения стала публикация, сделанная журналистом в 2017 году в издании Le Monde и посвященной совместной операции французской контрразведки (DGSI) и израильского "Мосада" по вербовке сирийского инженера, связанного с производством химического оружия режимом Башара Асада.

Прокуратура заявляет, что публикация Жорданова привела к срыву операции и казни инженера. Еще одним результатом утечки стала значительная напряженность между разведывательными организациями Израиля и Франции.

По тому же делу проходят два бывших сотрудника DGSI. Один из них обвиняется в передаче журналистам секретной информации и участии в создании сериала, рассказывающего об этих событиях. В создании сериала принимал участие и израильский сценарист.

Отмечается, что в истории был замешан еще один журналист Le Monde, Жак Фолору, но он привлечен к делу не был. Фолору обвинил органы правосудия в попытке запугать журналистов, лишив их права на конфиденциальность источников. Прокуратура утверждает, что в данном случае приоритетным является общественный интерес.

В случае признания виновным Жорданову угрожают пять лет лишения свободы и штраф в размере 75000 евро. Бывшие сотрудники контрразведки могут быть осуждены на семь лет.