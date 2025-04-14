Le Figaro: в Европе ликвидирована сеть, обеспечивавшая "Хизбаллу" комплектующими для ударных БПЛА

Как пишет французская газета Le Figaro, правоохранительные органы Испании, Франции, Германии и Великобритании ликвидировали сеть, занимавшуюся поставкой "Хизбалле" комплектующих для производства беспилотных летательных аппаратов. Операция продолжалась несколько месяцев.

Начало расследованию было положено летом 2024 года, когда в Каталонии были задержаны лица, причастные к подозрительным закупкам. Задержанные были гражданами Ливана, но действовали через компании, зарегистрированные в Испании.

В ходе обысков были изъяты системы навигации, пропеллеры, десятки двигателей внутреннего сгорания, 200 электромоторов, полимеры, используемые при производстве фюзеляжей и крыльев. Это позволяло произвести сотни ударных БПЛА, способных нести до нескольких килограммов взрывчатки.

При этом закупки осуществлялись не только в Испании, но и в других европейских странах. Так стало ясно, что речь идет о разветвленной и хорошо организованной сети. Возникли подозрения, что часть материалов уже была доставлена в Ливан, а построенные дроны использованы против Израиля.

Следствие было начато и в этих странах, что повлекло за собой аресты также в Германии, Франции и Великобритании. Следователи пришли к выводу, что аресты были совершены накануне отправки "Хизбалле" крупной партии комплектующих.