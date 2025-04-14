Axios: следующий раунд переговоров США и Ирана в Риме, Израиль за военный сценарий

Издание Axios со ссылкой на два информированных источника пишет, что второй раунд "ядерных переговоров" между США и Ираном состоится в Риме в субботу, 19 апреля. Смена места проведения была предложена американской стороной. "На этот раз переговоры могут проходить с участием иранских и американских официальных лиц, сидящих в одной комнате", – говорится в статье.

Автор публикации Барак Равид отмечает, что администрация Трампа была удовлетворена первым раундом переговоров в Омане, "который прошел по плану и достиг своей цели по изменению формата с непрямого – через посредников – на прямой, когда официальные лица общаются напрямую".

Равид пишет, что спецпредставитель президента США Стивен Виткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи беседовали 12 апреля в Макате около 45 минут – дольше, чем было объявлено публично.

Виткофф встретился с Трампом в воскресенье и проинформировал его о переговорах, сказал осведомленный источник.

"Израиль крайне скептически относится к тому, что переговоры приведут к соглашению, и подталкивает Белый дом к тому, чтобы он согласился на военный вариант в случае их провала", – пишет Axios.

13 апреля сайт Amwaj Media, освещающий события в Иране и Ираке, сообщил, что продолжение переговоров между Тегераном и Вашингтоном планируется "где-то в Европе", а не в Омане. Информированный источник пояснил, что выбор места для следующего раунда переговоров обусловлен логистическими соображениями.

В общей сложности, как сообщил иранским государственным СМИ министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, в ходе переговоров, проходивших в Омане, состоялось четыре обмена мнениями в течение двух с половиной часов. Когда делегации покидали место встречи, Арагчи обменялся любезностями с Виткоффом. Что было отмечено многими СМИ.

Некий высокопоставленный иранский политический источник, осведомленный о ходе переговоров, сообщил, что Виткофф представил проект соглашения, в котором не упоминались ни "демонтаж" ядерной программы Ирана, ни явная угроза военного нападения, если переговоры сорвутся.

Арагчи после своего отъезда из Маската заявил: "Мы очень близко подошли к переговорной основе".

Глава МИД Ирана заявил, что переговоры 19 апреля "пройдут на том же уровне и будут организованы Оманом, хотя место может измениться".

В Израиле внимательно следят за ходом переговоров США и Израиля. Официальных комментариев со стороны главы правительства Израиля Биньямина Нетаниягу по поводу этих переговоров пока не поступало. Многие комментаторы в Израиле не скрывают своего разочарования по поводу того, что ход переговоров, которые начала администрация Дональда Трампа, очень напоминает переговоры, которые вела с Тегераном администрация Барака Обамы.