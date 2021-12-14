США отказались продавать Израилю супербомбы. Обзор арабских СМИ

Саудовский сайт "Элаф" следит за ходом переговоров о возвращении к ядерному соглашению с Ираном. Он знакомит с позицией европейских государств, согласно которой последние предложения Ирана не соответствуют подписанному в 2015 году договору. Они констатируют, что обсуждение этих предложений – пустая трата времени.

Панарабская газета "Аль-Раи аль-Юм" пишет, что президент США Джо Байден отказался предоставлять Израилю сверхмощные авиабомбы MOAB, необходимые для уничтожения подземных иранских ядерных объектов. Она также отмечает, что израильтяне отдают себе отчет: в случае удара по Ирану ответ будет мощным. Среди иранских целей будет и ядерный реактор в Димоне.

Агентство Maan передает, что король Марокко Мухаммад Шестой принял решение о реставрации сотен синагог, захоронений и других объектов еврейского наследия, расположенных на территории королевства. Среди них – еврейское кладбище в Фезе, где более 13000 могил. Многим районам будут возвращены старые еврейские названия.

Телеканал "Аль-Джазира" сообщает, что израильская компания NSO, оказавшая под санкциями в связи с разработанной ей шпионской программой Pegasus, рассматривает возможность закрытия подразделения, работавшего над этой программы, а также готова рассмотреть предложения о продаже. При этом фирма будет заниматься исключительно кибер-защитой.