Визит Беннета в ОАЭ и публикации об авиаударе Израиля по Сирии. Обзор ивритоязычных СМИ, вторник, 14 декабря

В центре внимания израильских СМИ результаты встречи Нафтали Беннета и принца Мухаммада бин Заида и публикации об авиаударе Израиля по Сирии.

"Исраэль а-Йом": В Абу-Даби прошла историческая встреча Беннета и принца Мухаммада бин Заида





"Едиот Ахронот": ВВС Израиля нанесли удары по складам с химическим оружием в Сирии





"Маарив": Загадочная смерть шестилетнего ребенка





"Гаарец": Саар представил список кандидатов на пост юридического советника правительства





"Исраэль а-Йом": В Абу-Даби прошла историческая встреча Беннета и принца Мухаммада бин Заида

Во дворце наследника престола Абу-Даби принца Мухаммада бин Заида завершилась его встреча с главой израильского правительства Нафтали Беннетом. Беннет стал первым премьер-министром еврейского государства, посетившим ОАЭ с официальным визитом. В интервью местным СМИ Беннет заявил, что соглашение о нормализации заложило фундамент прочных экономических, культурных и дипломатических отношений, а сотрудничество Израиля и ОАЭ принесет стабильность и благосостояние всему региону.











"Едиот Ахронот": ВВС Израиля нанесли удары по складам с химическим оружием в Сирии

В понедельник, 13 декабря, издание Washington Post опубликовало статью, в которой утверждается, что 8 июня 2021 года ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по сирийским складам с химическим оружием в районе Дамаска и Хомса, в результате которых погибли семь военнослужащих, включая офицера в звании полковника, которого местные СМИ называли "шахидом" и сообщали, что он работал в сверхсекретной военной лаборатории.







"Маарив": Загадочная смерть шестилетнего ребенка

Шестилетний мальчик потерял сознание в своем доме в Нетивоте. Ребенок был доставлен в больницу "Барзилай" в Ашкелоне, где врачи пытались спасти его жизнь, однако усилия оказались тщетными, и была констатирована смерть. В результате предварительного расследования было установлено, что ребенок, судя по всему, потерял сознание во сне. Расследование продолжается.











"Гаарец": Саар представил список кандидатов на пост юридического советника правительства





В понедельник, 13 декабря, министр юстиции Гидеон Саар опубликовал список кандидатов на пост юридического советника правительства. Согласно опубликованной информации, кандидатами являются заместитель юридического советника правительства Раз Низри, а также юристы Гали Баарав-Миара и адвокат Рои Шейндорф.