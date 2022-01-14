Трагедия в Наби-Мусе и переговоры о сделке с Нетаниягу. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 14 января

Первые полосы пятничных выпусков израильских газет посвящены трагедии на базе ЦАХАЛа "Наби Муса", где в результате "дружественного огня" погибли два офицера спецназа "Эгоз". Также в заголовках – обсуждение сделки между прокуратурой и экс-премьером Биньямином Нетаниягу.

"Исраэль а-Йом": Лучшие из сыновей





"Едиот Ахронот": Полиция выплатит семье Соломона Таки 1,8 млн шекелей без признания вины



"Маарив": Демонстрация против уступок террору



"Гаарец": Мандельблит готов на уступки, чтобы убрать Нетаниягу из политики



"Исраэль а-Йом": Лучшие из сыновей

Спецназ "Эгоз" потерял двух преданных офицеров – майора Итамара Эльхарара и майора Офека Аарона, погибших от "дружественного" огня. Два командира рот бригады специального назначения патрулировали местность, когда заметили в районе стрельбища подозрительное движение и начали процедуру задержания, включающую в себя предупредительные выстрелы в воздух. Офицер другого подразделения бригады, решивший в ночных условиях, что его обстреливают террористы, открыл в ответ стрельбу на поражение. Подробности в материале Лилах Шоваль.









"Едиот Ахронот": Полиция выплатит семье Соломона Таки 1,8 млн шекелей без признания вины

Полиция Израиля и адвокаты семьи Соломона Таки, погибшего в результате попадания срикошетившей пули, выпущенной полицейским, достигли внесудебного соглашения по гражданскому иску, сообщает Ярон Леви. В рамках иска семья Таки требовала 2,5 миллиона шекелей компенсации. По соглашению она получит 1,8 миллиона шекелей без признания полицией ответственности за смерть молодого человека.







"Маарив": Демонстрация против уступок террору

У здания министерства главы правительства в Иерусалиме прошла массовая демонстрация протеста, в которой принимают участие около 10 тысяч правых активистов. Участники демонстрации протестовали против сноса форпоста Хомеш и захвата палестинцами открытых пространств в Иудее, Самарии и Негеве. Подробности в материале Арика Бендера.