Atlantic: "Израильская модель" не сработает для Украины

"Израильская модель" гарантий безопасности не сработает в Украине, считает автор публикации Элиот А. Коэн, профессор Университета Джона Хопкинса. "Строить стратегию по сомнительным аналогиям – плохая идея", – пишет он в издании Atlantic.

В статье отмечается, что на Вильнюсском саммите США и Германия "возглавили коалицию брезгливых противников объявления графика вступления Украины в NATO". По мнению Коэна, это связано с опасениями по поводу автоматического начала немедленной войны с Россией. Кроме того в Вашингтоне и Берлине не хотят привлекать в альянс государство, территория которого все еще частично оккупирована и институты которого не полностью реформированы.

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При этом профессор Коэн пишет, что аргументы против немедленного вступления Украины в NATO абсурдны, так как по сравнению с той же Венгрией украинская армия отнюдь не в меньшей степени умеет обращаться с современными военными технологиями, а украинское государство может считаться демократическим. Вступление в NATO было бы для Украины гарантией безопасности и стабильности со стороны Запада. "Это не одолжение Украине, а попытка предотвратить еще одну большую европейскую войну", – пишет Коэн.

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"Представление о том, что членство в NATO не может быть предоставлено стране, находящейся в состоянии войны, означает, что у России есть все основания для того, чтобы война продолжалась, чего бы это ни стоило. Точно так же идея о том, что страна, которая частично оккупирована и границы которой не общепризнаны, не может быть принята (в NATO), заставит Россию отчаянно цепляться за любой участок украинской территории, который она может удержать. Следует отметить, что Германия вступила в NATO, находясь под оккупацией как Советского Союза, так и западных союзников, и до того, как она вернулась к своим границам после 1945 года", – напоминает автор публикации.

Говоря о нежизнеспособности модели оказания военной помощи Украине "по примеру Израиля", профессор Элиот Коэн пишет, отмечает: "Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, от четверти до трети ее населения были перемещены – и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном".