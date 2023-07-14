adv_09 m_ar_top_1
adv_10 ar_top_1
Иерусалим:
24 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
27 - 41°
Приложение
для Android
Все новости
Разделы
Поиск
Валюта
Погода
Афиша
$ 3.618 ₪ 4.038 ₪
Иерусалим:
24 - 33°
Тель-Авив:
24 - 31°
Эйлат:
27 - 41°
  • В ИЗРАИЛЕ
  • БЛИЖНИЙ ВОСТОК
  • В МИРЕ
  • ЗДОРОВЬЕ
  • ЭКОНОМИКА
  • НЕДВИЖИМОСТЬ
  • АВТОМОБИЛИ
  • СПОРТ
  • ДОСУГ
  • ПРЕССА
  • ФОТОРЕПОРТАЖИ
    • adv_08 ar_top_2
    Пресса

    Atlantic: "Израильская модель" не сработает для Украины

    время публикации: | последнее обновление:
    блог версия для печати фото
    Atlantic:
    AP Photo/Mindaugas Kulbis

    "Израильская модель" гарантий безопасности не сработает в Украине, считает автор публикации Элиот А. Коэн, профессор Университета Джона Хопкинса. "Строить стратегию по сомнительным аналогиям – плохая идея", – пишет он в издании Atlantic.

    В статье отмечается, что на Вильнюсском саммите США и Германия "возглавили коалицию брезгливых противников объявления графика вступления Украины в NATO". По мнению Коэна, это связано с опасениями по поводу автоматического начала немедленной войны с Россией. Кроме того в Вашингтоне и Берлине не хотят привлекать в альянс государство, территория которого все еще частично оккупирована и институты которого не полностью реформированы.

    adv_11 incontent_1

    При этом профессор Коэн пишет, что аргументы против немедленного вступления Украины в NATO абсурдны, так как по сравнению с той же Венгрией украинская армия отнюдь не в меньшей степени умеет обращаться с современными военными технологиями, а украинское государство может считаться демократическим. Вступление в NATO было бы для Украины гарантией безопасности и стабильности со стороны Запада. "Это не одолжение Украине, а попытка предотвратить еще одну большую европейскую войну", – пишет Коэн.

    adv_12 m_ar_1

    "Представление о том, что членство в NATO не может быть предоставлено стране, находящейся в состоянии войны, означает, что у России есть все основания для того, чтобы война продолжалась, чего бы это ни стоило. Точно так же идея о том, что страна, которая частично оккупирована и границы которой не общепризнаны, не может быть принята (в NATO), заставит Россию отчаянно цепляться за любой участок украинской территории, который она может удержать. Следует отметить, что Германия вступила в NATO, находясь под оккупацией как Советского Союза, так и западных союзников, и до того, как она вернулась к своим границам после 1945 года", – напоминает автор публикации.

    Говоря о нежизнеспособности модели оказания военной помощи Украине "по примеру Израиля", профессор Элиот Коэн пишет, отмечает: "Украина, по сути, обанкротилась из-за войны, от четверти до трети ее населения были перемещены – и это помимо снижения рождаемости. Согласно прогнозу, население Украины сократится с 41 миллиона в 2020 году до 35 миллионов через 20 лет. Иными словами, она не может задействовать демографическую и экономическую жизнеспособность, которая помогла Израилю стать действующим военным концерном".

    adv_13 incontent_2

    adv_14 rimma_dw_d
    adv_15 rimma_dw_m
    adv_16 article_video
    Ссылки по теме
    // https://www.newsru.co.il/ // В мире // 8 Июля 2023
    Интервью Байдена CNN: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильскому образцу"
    adv_17 ar_middle_wwh
    adv_18 ar_middle_yandex
    adv_19 ar_middle_mobile_yandex
    adv_20 ar_right_wwh
    adv_21 ar_right_1

    ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

    10:48 МИД Израиля: остается неизвестной судьба 38 израильтян, находящихся в зоне наводнения на севере Индии
    09:33 Американский генерал подтвердил, что Украина получила от США кассетные боеприпасы
    09:07 Подписан приказ о разрушении в Шуафате квартиры несовершеннолетнего террориста, убившего пограничника
    09:00 Генштаб ВСУ: ночью были сбиты 16 из 17 "шахедов", запущенных российскими военными
    06:51 БАГАЦ и требование отставки Нетаниягу, протесты набирают силу. Итоги политической недели
    06:32 Молодежный чемпионат Европы по баскетболу. В полуфинале израильтяне сыграют с бельгийцами
    06:20 Atlantic: "Израильская модель" не сработает для Украины
    05:57 Прогноз погоды на 14 июля: жарко, переменная облачность
    adv_22 ar_right_2
    adv_23 ar_right_3
    adv_24 ar_right_4
    adv_25 ar_right_5