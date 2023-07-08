Интервью Байдена CNN: США готовы предоставить Украине гарантии безопасности по "израильскому образцу"

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу CNN заявил, что считает преждевременным ставить на голосование вопрос о вступлении Украины в NATO. При этом он пообещал помочь Украине подготовиться к участию в альянсе и выразил готовность предоставить украинскому государству гарантии безопасности на промежуточный период по образцу израильско-американских отношений.

Байден дал интервью корреспонденту CNN Фариду Закарии в пятницу, 7 июля. Полностью это интервью выйдет в эфир 9 июля. Но сайт CNN уже публикует его фрагменты.

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Американский президент, в частности, сообщил, что деталь обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским и дал ему понять, "что США были бы готовы на то время, пока идет процесс, а он займет какое-то время, предоставить безопасность аля безопасность, которую мы предоставляем Израилю".

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По словам Байдена, во время продолжения войны ставить вопрос о членстве Украины в NATO преждевременно, кроме того он отметил, что "есть другие требования, в том числе в части демократизации".

Президент США напомнил, что среди руководителей стран-членов NATO в настоящее время нет консенсуса по поводу приглашения Украины в "семью" уже сейчас, "в разгар войны".

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Джо Байден также дал понять, что США продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь. Он назвал трудным, но необходимым решение о поставках Украине американских кассетных боеприпасов.

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Напомним, что еще в мае американское издание The Wall Street Journal писало, что руководство США и других стран NATO рассматривает возможность предоставления Украине статуса стратегического партнера по образцу израильско-американских особых отношений. Это позволит странам альянса продолжать снабжать Киев вооружениями и технологиями без необходимости непосредственного участия в боевых действия. "Израильская модель поможет решить основные проблемы Украины в сфере безопасности", – цитировало издание источник в Белом доме. Польский президент Анджей Дуда в интервью WSJ тогда рассказал, что дискуссия по этому вопросу ведется на уровне глав государств, и что "Россия сегодня должна понять, что Украина получила гарантии безопасности, и они не закончатся ни со временем или из-за "усталости" Запада". По данным WSJ, лидеры Германии, Франции, Великобритании и США в целом готовы поддержать этот план. При этом издание приводило слова бывшего главы департамента планирования NATO Фабриса Потье: "Соглашение должно быть достаточно обязывающим, чтобы вызывать доверие, иначе власти России не воспримут его всерьез, и соглашение не сможет их остановить и предотвратить новую войну".