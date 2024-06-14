Washington Post: американский спецназ был готов спасать заложников в Газе

Газета The Washington Post опубликовала статью Шейна Харриса под заголовком "В поисках заложников США являются ключевым партнером Израиля по разведке".

В ней говорится как об известных фактах – в частности, о том, что американские разведслужбы помогали израильским коллегам в подготовке операции по спасению четырех заложников в Нусейрате 8 июня 2024 года, так и о фактах менее известных или не публиковавшихся ранее.

По данным WP, Объединенное командование специальных операций США (JSOC), а также агенты ЦРУ и ФБР, участвуют в сборе и анализе разведывательной информации по сектору Газы с первых дней войны "Железные мечи", начатой после террористического нападения на Израиль 7 октября 2023 года, когда более тысячи человек были убиты террористы, сотни захвачены в заложники.

Одной из главных задач американских разведчиков было выяснение местонахождения похищенных – включая американских граждан. Кроме того, в Израиле есть сотрудники ФБР, которые помогают в расследовании преступлений ХАМАСа и в реабилитации освобожденных заложников.

В первые недели войны, говорится в статье, израильские чиновники, ответственные за поиск заложников в секторе Газы, запросили у США конкретную информацию, чтобы помочь восполнить пробелы в информации, полученной ими из своих источников. Речь шла как об отдельных "фрагментах информации", так и об анализе больших объемов изображений.

По словам израильского чиновника, с которым беседовал журналист WP, американцами были предоставлены технологические решения, которых не было у израильтян до 7 октября. Другой собеседник сообщил, что американцы передали "чрезвычайно подробные спутниковые снимки", которых у Израиля не было.

По сведениям Washington Post, спецназ JSOC (Delta Force), имеющий большой опыт спасения заложников, был готов в октябре действовать в секторе Газы для спасения американских граждан, удерживаемых ХАМАСом. Но операция проведена не была, так как, по признанию одного из американских чиновников, "конкретной информации об похищенных американцах было очень мало".

В то же время, в публикации отмечается, что тогда Delta Force осуществили "одно из крупнейших развертываний в своей истории" на Ближнем Востоке.