Washington Post: участие американских военных в противостоянии Ирану ограниченней, чем в 2024 году

Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, которые обслуживаются американскими военными и были развернуты на Ближнем Востоке при администрации Джо Байдена, участвовали в израильской противоракетной обороне вечером 13 июня, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц в оборонных структурах США.

Отмечается, что участие американских военных в противостоянию иранским ракетным атакам более ограниченное, чем в 2024 году, когда в апреле и октябре американцы задействовали также свои ВВС и ВМС в регионе при отражении иранских атак.