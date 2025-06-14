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Washington Post: участие американских военных в противостоянии Ирану ограниченней, чем в 2024 году

Иран
Израиль
США
СМИ
время публикации: 14 июня 2025 г., 03:52 | последнее обновление: 14 июня 2025 г., 03:58
Washington Post: участие американских военных в противостоянии Ирану ограниченней, чем в 2024 году
Matty Stern/U.S. Embassy Jerusalem

Батареи противоракетной обороны Patriot и THAAD, которые обслуживаются американскими военными и были развернуты на Ближнем Востоке при администрации Джо Байдена, участвовали в израильской противоракетной обороне вечером 13 июня, пишет Washington Post со ссылкой на официальных лиц в оборонных структурах США.

Отмечается, что участие американских военных в противостоянию иранским ракетным атакам более ограниченное, чем в 2024 году, когда в апреле и октябре американцы задействовали также свои ВВС и ВМС в регионе при отражении иранских атак.

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