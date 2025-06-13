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Пресса

CNN: по оценке США, удар Израиля по ядерному объекту в Натанзе был эффективным

США
Иран
СМИ
время публикации: 13 июня 2025 г., 23:37 | последнее обновление: 13 июня 2025 г., 23:44
CNN: по оценке США, удар Израиля по ядерному объекту в Натанзе был эффективным
Пресс-служба ЦАХАЛа

Телеканал CNN публикует мнение двух американских чиновников, информированных о последствиях ударов Израиля по целям в Иране. В частности, речь шла о ядерном объекте в Натанзе.

Эти чиновники говорят, что, по предварительным данным, удар по ядерному объекту в Натанзе был эффективным. Американские чиновники говорят, что речь идет далеко не только о "поверхностных повреждениях" (как утверждает иранская сторона), но и о последствиях для подземных этажей, где расположены центрифуги, используемые для обогащения урана. Там отключилось электричество, вероятно причинен значительный ущерб.

Отмечается, что Израиль одновременно осуществил кибератаку на объект в Натанзе.

Пресса
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