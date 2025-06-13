CNN: по оценке США, удар Израиля по ядерному объекту в Натанзе был эффективным

Телеканал CNN публикует мнение двух американских чиновников, информированных о последствиях ударов Израиля по целям в Иране. В частности, речь шла о ядерном объекте в Натанзе.

Эти чиновники говорят, что, по предварительным данным, удар по ядерному объекту в Натанзе был эффективным. Американские чиновники говорят, что речь идет далеко не только о "поверхностных повреждениях" (как утверждает иранская сторона), но и о последствиях для подземных этажей, где расположены центрифуги, используемые для обогащения урана. Там отключилось электричество, вероятно причинен значительный ущерб.

Отмечается, что Израиль одновременно осуществил кибератаку на объект в Натанзе.