Газета Guardian ушла из соцсети X после того, как Маск поддержал Трампа

Редакция британского издания Guardian объявила, что больше не будет публиковать никаких постов в социальной сети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

В разъяснении по поводу принятого решения говорится, что соцсеть X стала "токсичной медиаплатформой", и что ее владелец Илон Маск на фоне выборов в США "смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса".

То есть фактически речь идет об отказе от публикаций анонсов в соцсети X из-за того, что Маск активно поддержал кандидатуру Дональда Трампа.

В то же время редакция Guardian поясняет, что их материалы не исчезнут из X, так пользователи этой соцсети по-прежнему смогут делиться ссылками. Кроме того, в статьях Guardian будут время от времени встраиваться ссылки на публикации в X. Не говоря уже о том, что сотрудники Guardian продолжат пользоваться всеми соцсетями, включая X.