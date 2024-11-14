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Пресса

Газета Guardian ушла из соцсети X после того, как Маск поддержал Трампа

время публикации: 14 ноября 2024 г., 16:01 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 16:01
Газета Guardian ушла из соцсети X после того, как Маск поддержал Трампа
AP Photo

Редакция британского издания Guardian объявила, что больше не будет публиковать никаких постов в социальной сети X, принадлежащей американскому миллиардеру Илону Маску.

В разъяснении по поводу принятого решения говорится, что соцсеть X стала "токсичной медиаплатформой", и что ее владелец Илон Маск на фоне выборов в США "смог использовать свое влияние для формирования политического дискурса".

То есть фактически речь идет об отказе от публикаций анонсов в соцсети X из-за того, что Маск активно поддержал кандидатуру Дональда Трампа.

В то же время редакция Guardian поясняет, что их материалы не исчезнут из X, так пользователи этой соцсети по-прежнему смогут делиться ссылками. Кроме того, в статьях Guardian будут время от времени встраиваться ссылки на публикации в X. Не говоря уже о том, что сотрудники Guardian продолжат пользоваться всеми соцсетями, включая X.

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