Washington Post: Израиль намерен сделать прекращение огня в Ливане "подарком" Дональду Трампу

Как пишет газета Washington Post, правительство Израиля стремится к заключению соглашения о прекращении огня в Ливане, чтобы это стало первой внешнеполитической победой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Издание сообщает, со ссылкой на израильские источники, что этот вопрос обсуждался в Мар-а-Лаго на встрече израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, доверенного лица Биньямина Нетаниягу, с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, который в прошлую каденцию своего тестя был его специальным эмиссаром на Ближнем Востоке.

Washington Post отмечает, что поместье Трампа стало первой остановкой Дермера в ходе американского визита. Лишь после этого он направился в Вашингтон. Это свидетельствует, что центр тяжести американской политики после выборов переместился к Трампу.

"Есть понимание, что Израиль преподнесет Трампу подарок… Что в январе будет достигнуто взаимопонимание по ливанскому вопросу", – заявил изданию израильский представитель. Пресс-секретарь Дермера ограничился замечанием, что в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что положит конец всем войнам на Ближнем Востоке. В то же время он призывал Израиль сделать все, что надо, против ХАМАСа и "Хизбаллы".

Издание цитирует специального представителя администрации Барака Обамы по палестино-израильскому урегулированию Франка Левенштейна, который констатирует: "У Нетаниягу нет никакой лояльности к Джо Байдену, он хочет заработать очки у Трампа. А Трамп, не колеблясь, будет действовать, будто он уже вступил в должность".