x
14 ноября 2024
|
последняя новость: 10:57
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
14 ноября 2024
|
14 ноября 2024
|
последняя новость: 10:57
14 ноября 2024
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Washington Post: Израиль намерен сделать прекращение огня в Ливане "подарком" Дональду Трампу

время публикации: 14 ноября 2024 г., 09:54 | последнее обновление: 14 ноября 2024 г., 10:01
Washington Post: Израиль намерен сделать прекращение огня в Ливане "подарком" Дональду Трампу
AP Photo/Evan Vucci

Как пишет газета Washington Post, правительство Израиля стремится к заключению соглашения о прекращении огня в Ливане, чтобы это стало первой внешнеполитической победой новоизбранного президента США Дональда Трампа.

Издание сообщает, со ссылкой на израильские источники, что этот вопрос обсуждался в Мар-а-Лаго на встрече израильского министра по стратегическим вопросам Рона Дермера, доверенного лица Биньямина Нетаниягу, с Трампом и его зятем Джаредом Кушнером, который в прошлую каденцию своего тестя был его специальным эмиссаром на Ближнем Востоке.

Washington Post отмечает, что поместье Трампа стало первой остановкой Дермера в ходе американского визита. Лишь после этого он направился в Вашингтон. Это свидетельствует, что центр тяжести американской политики после выборов переместился к Трампу.

"Есть понимание, что Израиль преподнесет Трампу подарок… Что в январе будет достигнуто взаимопонимание по ливанскому вопросу", – заявил изданию израильский представитель. Пресс-секретарь Дермера ограничился замечанием, что в ходе встречи обсуждался широкий круг вопросов.

В ходе предвыборной кампании Трамп заявлял, что положит конец всем войнам на Ближнем Востоке. В то же время он призывал Израиль сделать все, что надо, против ХАМАСа и "Хизбаллы".

Издание цитирует специального представителя администрации Барака Обамы по палестино-израильскому урегулированию Франка Левенштейна, который констатирует: "У Нетаниягу нет никакой лояльности к Джо Байдену, он хочет заработать очки у Трампа. А Трамп, не колеблясь, будет действовать, будто он уже вступил в должность".

Пресса
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 ноября 2024

"Кан": Нетаниягу распорядился возобновить обсуждение вопроса распространения суверенитета
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 11 ноября 2024

"Аль-Ахбар": ЦАХАЛ сократил активность на юге Ливана, Нетаниягу ждет прихода Трампа
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2024

Нетаниягу сообщил, что за последние дни трижды разговаривал с Трампом