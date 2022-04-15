Оружие, меняющее правила игры. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 15 апреля
Первые полосы израильских газет посвящены празднику Песах. Также в заголовках – новая лазерная система ПРО и раскрытие убийства супругов Кадури.
"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ объявил о "пасхальной" блокаде палестинских территорий
"Едиот Ахронот": "Световой щит", меняющий правила игры
"Маарив": Убийца супругов Кадури – сторонник "Исламского государства"
"Гаарец": Экс-глава "Мосада" Йоси Коэн вернул австралийскому миллиардеру $20000, подаренные на свадьбу дочери
"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ объявил о "пасхальной" блокаде палестинских территорий
В пятницу, 15 апреля, в 16:00 будет введен режим полной блокады Иудеи и Самарии, а также будут закрыты контрольно-пропускные переходы на границе с сектором Газы. Ожидается, что режим блокады будет действовать до 00:00 субботы, 16 апреля. Однако в субботу вечером состоится совещание представителей служб безопасности, на котором в зависимости от обстановки режим блокады может быть продлен до конца праздничной недели. Подробности в материале Даны Бен-Шимон, Ханана Гринвальда и Ицика Сабана.
"Едиот Ахронот": "Световой щит", меняющий правила игры
четверг, 14 апреля, министерство обороны Израиля опубликовало видео с испытаний лазерной системы "Световой щит" ("Маген Ор"), способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели - беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты. Подробности в материале Рона Бен-Ишая.
"Маарив": Убийца супругов Кадури – сторонник "Исламского государства"
13 января 2019 года в собственной квартире в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме были найдены тела супругов Йегуды и Тамар Кадури. 21 марта 2022 года в квартале Арнона в Иерусалиме было найдено тело иностранного рабочего из Молдовы Ивана Тарновского. Еще один иностранный рабочий получил ножевое ранение. В тот же день по горячим следам при попытке вернуться в Палестинскую автономию был задержан 34-летний житель Хеврона Уасим ас-Саид, находившийся в Израиле нелегально. При обыске у него был найден нож. Подробности в материале Алона Хакмона.
"Гаарец": Экс-глава "Мосада" Йоси Коэн вернул австралийскому миллиардеру $20000, подаренные на свадьбу дочери
Бывший директор службы внешней разведки ("Мосад") Йоси Коэн вернул австралийскому миллиардеру Джеймсу Пакеру 20 тысяч долларов, которые тот подарил на свадьбу дочери Коэна шесть лет назад, рассказывает Гиди Вайц.
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