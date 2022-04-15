Оружие, меняющее правила игры. Обзор ивритоязычных СМИ, пятница, 15 апреля

Первые полосы израильских газет посвящены празднику Песах. Также в заголовках – новая лазерная система ПРО и раскрытие убийства супругов Кадури.

"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ объявил о "пасхальной" блокаде палестинских территорий



"Едиот Ахронот": "Световой щит", меняющий правила игры



"Маарив": Убийца супругов Кадури – сторонник "Исламского государства"



"Гаарец": Экс-глава "Мосада" Йоси Коэн вернул австралийскому миллиардеру $20000, подаренные на свадьбу дочери



"Исраэль а-Йом": ЦАХАЛ объявил о "пасхальной" блокаде палестинских территорий

В пятницу, 15 апреля, в 16:00 будет введен режим полной блокады Иудеи и Самарии, а также будут закрыты контрольно-пропускные переходы на границе с сектором Газы. Ожидается, что режим блокады будет действовать до 00:00 субботы, 16 апреля. Однако в субботу вечером состоится совещание представителей служб безопасности, на котором в зависимости от обстановки режим блокады может быть продлен до конца праздничной недели. Подробности в материале Даны Бен-Шимон, Ханана Гринвальда и Ицика Сабана.











"Едиот Ахронот": "Световой щит", меняющий правила игры

четверг, 14 апреля, министерство обороны Израиля опубликовало видео с испытаний лазерной системы "Световой щит" ("Маген Ор"), способной сбивать на расстоянии до десяти километров различного рода цели - беспилотные летательные аппараты, минометные снаряды и ракеты и противотанковые ракеты. Подробности в материале Рона Бен-Ишая.

"Маарив": Убийца супругов Кадури – сторонник "Исламского государства"

13 января 2019 года в собственной квартире в квартале Армон а-Нацив в Иерусалиме были найдены тела супругов Йегуды и Тамар Кадури. 21 марта 2022 года в квартале Арнона в Иерусалиме было найдено тело иностранного рабочего из Молдовы Ивана Тарновского. Еще один иностранный рабочий получил ножевое ранение. В тот же день по горячим следам при попытке вернуться в Палестинскую автономию был задержан 34-летний житель Хеврона Уасим ас-Саид, находившийся в Израиле нелегально. При обыске у него был найден нож. Подробности в материале Алона Хакмона.

"Гаарец": Экс-глава "Мосада" Йоси Коэн вернул австралийскому миллиардеру $20000, подаренные на свадьбу дочери



