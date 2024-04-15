WSJ: половина иранских баллистических ракет, использовавшихся против Израиля, вышла из строя
Как сообщает издание Wall Street Journal
со ссылкой на двух официальных представителей США, около половины запущенных из Ирана баллистических ракет либо не смогли стартовать, либо вышли из строя в полете, либо не смогли выйти на заданную траекторию.
В общей сложности было выпущено 170 беспилотных летательных аппаратов, 120 баллистических ракет и порядка 30 крылатых ракет.
WSJ отмечает, что провал иранской атаки – результат не только превосходства израильских ВВС и ПВО. Это успех созданной США коалиции, в которую, помимо американцев и израильтян, участвовали также Великобритания и Иордания.
Ключевыми событиями стали перенос Израиля в зону ответственности Центрального командования вооруженных сил США и соглашения Авраама, приведшие к нормализации отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами и Бахрейном.
Еще один фактор – отказ Ирана от стратегического сюрприза. За 72 часа до атаки Иран сообщил о ней своим соседям, рассчитывая, что информация будет передана и США. Были задействованы тихоходные беспилотники.